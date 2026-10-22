Putinas pasiekė svarbią psichologinę pergalę – NYT

Rusijoje kalintas amerikietis S. Hubbardas buvo paleistas po to, kai JAV prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas Sankt Peterburge susitiko su Rusijos vadovu V. Putinu.
NYT: paleisdamas amerikietį kalinį, Putinas pasiekė svarbią psichologinę pergalę
JAV Valstybės departamento teigimu, amerikietis nuo 2022 metų Rusijoje buvo neteisėtai sulaikytas ir nuteistas kalėti daugiau kaip šešerius metus Rusijos pataisos kolonijoje. Nors anksčiau jau buvo kalinių mainų su Rusija, tačiau šis atvejis buvo kitoks, pažymi D. E. Sangeris.
JAV nepaleido nė vieno kalinio mainais už S. Hubbardo paleidimą. Tikėtina, kad V. Putinas suprato, jog toks D. Trumpui parodytas gestas būtų strategiškai naudingas tuo metu, kai V. Putinui sekasi palenkti JAV prezidentą į Rusijos pusę, teigia D. E. Sangeris.
JAV prezidento D. Trumpo specialusis pasiuntinys S. Witkoffas dėl šio sprendimo negailėjo pagyrų Rusijos prezidentui.
„Jūs tiek daug kalbate apie mano prezidentą Donaldą Trumpą ir tai, koks jis humanistas. Tačiau ir jūs, pone, esate humanistas“, – pareiškė jis.
D. E. Sangeris atkreipia dėmesį, kad dar prieš kelis mėnesius JAV pozicija buvo gana aiški: Rusija negalėtų sulaukti tokio diplomatinio suartėjimo, kurio taip trokšta V. Putinas, kol nebūtų pasiektas susitarimas su Ukraina.
„Tačiau dabar panašu, kad taisyklės pasikeitė“, – pabrėžia NYT korespondentas.
JAV prezidentas neslėpė, kad Amerika jau seniai siekė S. Hubbardo paleidimo mainais į sankcijų sušvelninimą, kurio siekė Maskva.
„Vis dėlto nuspręsdamas netaikyti Lindsey Grahamo įstatymo nuostatų, kuriomis būtų buvę nustatyti nauji muitai Rusijai, D. Trumpas parodė, kad jis nebesiekia ekonomiškai izoliuoti Rusijos“, – tikina D. E. Sangeris
D. Trumpo veiksmai labai primena perėjimą į kitą pusę, teigia NYT korespondentas. Būtent todėl, anot jo, šis ėjimas Rusijos prezidentui įteikė svarbią psichologinę pergalę kare prieš Ukrainą.
„Todėl nenuostabu, kad ukrainiečiai ima jaustis atstumti didžiausių savo sąjungininkų, t. y. JAV, o būtent to V. Putinas ir siekia“, – reziumuoja D. E. Sangeris.
ELTA primena, kad JAV prezidentas D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Rusijos paleistas S. Hubbardas grįžta namo ir save pagirdamas pasidžiaugė, kad amerikiečio paleidimui neprireikė kalinių mainų.
JAV prezidentas taip pat tikino, kad Rusija paleido S. Hubbardą „iš pagarbos prezidentui Trumpui“, o Jungtinėms Valstijoms „nereikėjo nieko duoti mainais“.
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