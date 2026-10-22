Rusijoje – ataka: puolė dronai, raketos

Pranešama, kad atakos buvo nukreiptos į Lipecką, Tulą, Maskvos sritį.
Naktį atakuota Rusija
Socialinėse medijose taip pat pasirodė vaizdai.
Rusijos Federacijos Lipecko srities gubernatorius Igoris Artamonovas pranešė apie dronų ataką regione. O Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad nuo spalio 21 d. vakaro iki spalio 22 d. 4 val. ryto į Maskvos regioną skrido 630 dronų.
„Nuo spalio 21 d. 20.30 val. iki spalio 22 d. 4 val. Maskvos srities link skrido 630 bepiločių orlaivių. Daugumą jų sunaikino oro gynybos sistemos“, – socialiniuose tinkluose parašė meras, pridurdamas, kad srityje buvo sužeisti du žmonės, ir kad 163 dronai skrido sostinės link.
Vėliau stebėjimo kanalai pranešė, kad Maskvos sritis, tikriausiai, buvo atakuota raketomis.
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