Trumpas apie karo Ukrainoje pabaigą: esame arčiau nei bet kada

„Neseniai kalbėjausi su Vladimiru Putinu apie jo karo su Ukraina užbaigimą. Manau, kad prie to artėjame, galbūt dabar esame arčiau nei bet kada anksčiau“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė D. Trumpas.
Panašių pareiškimų D. Trumpas yra išsakęs ir anksčiau, tačiau keli derybų ratai ir pernai Aliaskoje vykęs jo susitikimas su V. Putinu karo Ukrainoje neužbaigė, nes Maskva ir toliau laikosi maksimalių reikalavimų.
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