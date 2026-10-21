Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas apie karo Ukrainoje pabaigą: esame arčiau nei bet kada

2026-10-21 22:44 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-21 22:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė manantis, kad Rusijos karo prieš Ukrainą pabaiga gali būti arčiau nei bet kada anksčiau. Jis taip pat padėkojo Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui už paleistą sulaikytą amerikietį.

Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (27)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė manantis, kad Rusijos karo prieš Ukrainą pabaiga gali būti arčiau nei bet kada anksčiau. Jis taip pat padėkojo Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui už paleistą sulaikytą amerikietį.

REKLAMA
0

„Neseniai kalbėjausi su Vladimiru Putinu apie jo karo su Ukraina užbaigimą. Manau, kad prie to artėjame, galbūt dabar esame arčiau nei bet kada anksčiau“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Panašių pareiškimų D. Trumpas yra išsakęs ir anksčiau, tačiau keli derybų ratai ir pernai Aliaskoje vykęs jo susitikimas su V. Putinu karo Ukrainoje neužbaigė, nes Maskva ir toliau laikosi maksimalių reikalavimų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Steve'as Witkoffas ir Vladimiras Putinas (Rusijos užsienio reikalų ministerijos nuotrauka)
Witkoffo žodžiai sukėlė audrą, neišlaikė net savi: „WTF, Steve`ai?“ (2)
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas Ankoridže, 2025-ieji (nuotr. whitehouse.org) (nuotr. gamintojo)
Rusija skelbia: ruošiamasi Putino, Trumpo ir Jinpingo susitikimui (8)
Vladimiras Putinas, Steve'as Witkoffas (nuotr. Telegram)
Kremlius skelbia Putino ir Witkoffo susitikimo detales: įvardijo datą, kada sutiktų vėl sėsti prie derybų stalo su Ukraina (4)
Benas Hodgesas (nuotr. Elta)
Hodgesas griežtai perspėjo dėl Trumpo veiksmų: „Visi požymiai tai rodė“ (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų