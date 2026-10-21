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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Witkoffo žodžiai sukėlė audrą, neišlaikė net savi: „WTF, Steve`ai?“

2026-10-21 20:11 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-21 20:11
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JAV prezidentui Donaldui Trumpui nusigręžus nuo Ukrainos kilo naujų klausimų dėl jo palankumo Rusijos vadovui Vladimirui Putinui, kurį vienas aukšto rango JAV pasiuntinys trečiadienį gyrė kaip „humanistą“.

Steve'as Witkoffas ir Vladimiras Putinas (Rusijos užsienio reikalų ministerijos nuotrauka)
GALERIJA (4)

JAV prezidentui Donaldui Trumpui nusigręžus nuo Ukrainos kilo naujų klausimų dėl jo palankumo Rusijos vadovui Vladimirui Putinui, kurį vienas aukšto rango JAV pasiuntinys trečiadienį gyrė kaip „humanistą“.

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D. Trumpas savo santykius su V. Putinu pristato plataus masto susitarimo, pagal kurį buvo paleistas sulaikytas amerikietis Stephenas Hubbardas ir kuris, pasak JAV prezidento, padės užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, kontekste.

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Tuo pat metu jis ne kartą griežtai kritikavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir ragino jį pakeisti kitu vadovu.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Steve'o Witkoffo vizitas Rusijoje

„Darau tai, ko niekas kitas negali padaryti“, – antradienį Baltųjų rūmų Ovaliajame kabinete naujienų agentūros AFP žurnalistui, paklaususiam apie S. Hubbardą, pareiškė D. Trumpas.

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Tačiau D. Trumpo kritikams tai dar vienas pavyzdys, rodantis jo pasirengimą paaukoti Ukrainos interesus, ypač siekiant susitarimo prieš lapkritį vyksiančius sudėtingus JAV kadencijos vidurio rinkimus.

Jo ryšiai su V. Putinu jau seniai yra atidžiai stebimi.

D. Trumpas iki šiol skundžiasi, jo teigimu, „Rusijos apgaule“ – per pirmąją jo kadenciją vykdytu tyrimu dėl galimo jo 2016 m. rinkimų kampanijos komandos sąmokslo su Maskva.

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Praėjusią savaitę D. Trumpas paskelbė apie didelį susitarimą, pagal kurį, jo žodžiais tariant, Rusija patieks dyzelino, kad sumažėtų dėl karo su Iranu smarkiai išaugusios kainos. Jis taip pat laikinai sušvelnino sankcijas Maskvai.

Be to, savo socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas tvirtino, kad S. Hubbardui paleisti „nereikėjo jokių mainų“.

Tačiau vos po kelių minučių kitame įraše jis pripažino, kad jei nebūtų sustabdęs Rusijai skirtų sankcijų taikymo, „tos derybos būtų visiškai ir galutinai nutrūkusios“.

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„WTF, Steve‘ai?“

JAV prezidentas taip pat, regis, suteikė diplomatinių nuolaidų V. Putinui, kuris pradėjo karą prieš Ukrainą ir daugiau kaip ketverius metus trunkančio alinamo konflikto metu toliau siekia savo maksimalistinių tikslų.

Trečiadienį Sankt Peterburge D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas buvo susitikęs su V. Putinu.

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„Jūs tiek daug kalbate apie tai, koks humaniškas yra mano prezidentas, prezidentas Trumpas. Jūs taip pat esate humanistas, pone, ir už tai jus sveikinu“, – susitikimo metu Rusijos prezidentui pasakė JAV derybininkas.

Respublikonų senatorius Thomas Tillisas, pastaraisiais mėnesiais dažnai kritikuojantis D. Trumpą, į šiuos žodžius sureagavo su nuostaba.

„WTF, Steve'ai? Pažiūrėk žodyne, ką reiškia „humanistas“, – socialiniame tinkle „X“ rašė jis.

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Šios savaitės pradžioje D. Trumpas patvirtino esantis pasirengęs surengti trišalį susitikimą su Rusijos vadovu ir Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, kuriame galėtų būti aptartas Ukrainos klausimas.

Trečiadienį Maskva paskelbė atnaujinsianti trišales derybas su Kyjivu ir Vašingtonu.

Tačiau ankstesni derybų raundai, įskaitant 2025 m. rugpjūtį Aliaskoje vykusį D. Trumpo ir V. Putino susitikimą, proveržio pasiekti nepadėjo.

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Ukraina primygtinai reikalauja dalyvauti visose derybose, tačiau D. Trumpas į tai atsakė vėl apkaltindamas V. Zelenskį, kurį 2025 m. vasarį griežtai kritikavo Ovaliajame kabinete, nenoru priimti susitarimo.

„Nuo tada, kai Donaldas Trumpas pradėjo eiti pareigas, matome tam tikrą jo polinkį pritarti Rusijos prezidento argumentams“, – naujienų agentūrai AFP sakė Užsienio santykių tarybos ekspertė Liana Fix.

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Pasak L. Fix, daugelis balsų, kurie anksčiau skatino D. Trumpą laikytis Ukrainai palankesnės pozicijos, dabar taip pat nutilo. Šiais metais mirė tvirtai Kyjivą rėmęs JAV senatorius Lindsey Grahamas, o Europos lyderiai sprendžia savo šalių vidaus problemas.

Naudojasi Trumpo nerimu

V. Putinas „naudojasi Trumpo nerimu prieš kadencijos vidurio rinkimus ir tai daro labai sumaniai“, pridūrė L. Fix.

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D. Trumpas desperatiškai ieško būdų sumažinti naftos kainas, nes dėl pragyvenimo išlaidų nepatenkinti rinkėjai lapkričio 3 d. vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose, kaip prognozuojama, gali priversti jo Respublikonų partiją skaudžiai sumokėti.

Taip pat stiprėja nuogąstavimai, kad D. Trumpas siekia nubausti Ukrainą. Dėl aukštų naftos kainų jis kaltina Ukrainos atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o ne savo paties pradėtą karą su Iranu.

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Kyjivas skundėsi, kad Vašingtonas buvo trumpam sustabdęs žvalgybos informacijos, padedančios atremti Rusijos raketų atakas, perdavimą ir apribojęs Elono Musko palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ karinės versijos veikimo spartą.

„Kartais svarstau, ar žmonės čia, Jungtinėse Valstijose, supranta, iš tiesų supranta, kad Kyjivas su Rusijos agresoriumi kovoja dėl savo išlikimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė atsargos JAV kariuomenės pulkininkas, buvęs Vest Pointo karo akademijos karo istorijos programos direktorius Gianas Gentile.

Ukraina taip pat skundėsi dėl vėluojančių gyvybiškai svarbių zenitinių raketų.

„Neabejotina, kad šiais veiksmais siekiama pakenkti Ukrainai“, – naujienų agentūrai AFP sakė atsargos JAV jūrų pėstininkų pulkininkas, Strateginių ir tarptautinių studijų centro vyresnysis patarėjas Markas Cancianas.

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