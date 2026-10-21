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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po skandalingų Witkoffo žodžių apie Putiną – J. D. Vance`o reakcija

2026-10-21 19:41 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-21 19:41
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Specialusis JAV pasiuntinys Steve‘as Witkoffas trečiadienį vizito Rusijoje, Sankt Peterburge, metu pavadino Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną „humanistu“. JAV viceprezidento J. D. Vance‘o buvo paklausta, ką jis mano apie tokį apibūdinimą.

J. D. Vance'as (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (4)

Specialusis JAV pasiuntinys Steve‘as Witkoffas trečiadienį vizito Rusijoje, Sankt Peterburge, metu pavadino Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną „humanistu“. JAV viceprezidento J. D. Vance‘o buvo paklausta, ką jis mano apie tokį apibūdinimą.

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„Ar jūs su tuo sutinkate“, – trečiadienį buvo paklausta viceprezidento.

„Aš sutinku su tuo, kad S. Witkoffas pasakė kažką malonaus žmogui, kuris ką tik paleido amerikiečių kalinį. Nesvarbu, ar sutinkate su šia nuostata, ar ne – S. Witkoffas yra diplomatas. Jo darbas yra nuvykti ten ir atlikti savo darbą. Man mažiau rūpi tai, ką Steve‘as pasakė, es faktas yra tas, kad jis namo pas šeimą parveža amerikiečių kalinį“, – atsakė J. D. Vance‘as.

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Ukrainiečių kanaluose po S. Witkoffo žodžių kilo pastebėjimų, kad V. Putinas negali būti vadinamas humanistu, kadangi nuo 2022 m. tęsia kruviną agresiją prieš Ukrainą, kurios metu žuvo ir toliau žūsta ukrainiečių civiliai.

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Rusijai paleidus JAV kalinį, Witkoffas pavadino Putiną „humanistu“

Rusija trečiadienį, spalio 21 d., po tą pačią dieną įvykusio JAV specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo vizito, paleido amerikietį politinį kalinį Stepheną Hubbardą, praneša Rusijos valstybinė žiniasklaidos priemonė „Vesti“.

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74 metų S. Hubbardą prieš dvejus metus Maskvos teismas nuteisė už tai, kad jis esą tarnavo Ukrainos kariuomenėje, nepaisant garbaus amžiaus.

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FOTOGALERIJA. Steve'o Witkoffo vizitas Rusijoje

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas apie tai, kad S. Hubbardas paleistas, paskelbė per susitikimą su S. Witkoffu ir pridūrė, kad amerikietis jau nuvežtas į oro uostą, praneša „Vesti“.

Vėliau tai, kad S. Hubbardas buvo paleistas, socialiniame tinkle patvirtino ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Jis teigė praėjusią savaitę per pokalbį telefonu paprašęs V. Putino paleisti amerikietį.

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Savo ruožtu S. Witkoffas negailėjo pagyrų V. Putinui už šį žingsnį.

„Jūs tiek daug kalbate apie tai, koks humaniškas yra mano prezidentas, prezidentas Trumpas“, – sakė S. Witkoffas.

„Jūs taip pat esate humanistas, pone, ir už tai nusipelnote pagyrimo. Reiškiu jums pagarbą ir dar kartą dėkoju“, – sakė jis Rusijos vadovui, kurio dėl karo nusikaltimų Ukrainoje ieško Tarptautinis baudžiamasis teismas.

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Šie komentarai nuskambėjo praėjus vos dviem dienoms po panašių D. Trumpo pareiškimų, kuriais, regis, siekta pateisinti V. Putiną ir Rusijos karą Ukrainoje bei išpuolius prieš civilius gyventojus.

Spalio 19 d. JAV prezidentas pareiškė, kad „Rusija, tiesą sakant, Ukrainos atžvilgiu elgėsi gerai. Ji beveik nieko nedarė“. Tuo tarpu Maskva ir toliau žudė Ukrainos civilius gyventojus.

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