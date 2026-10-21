Atskleidė Trumpo svajonę: taikos susitarimą tarp Putino ir Zelenskio nori pasirašyti jau gruodį?

Per ateinančias aštuonias savaites Ukrainos laukia sunkus laikotarpis. Atėjus žiemai Rusija šaltį planuoja panaudoti kaip ginklą prieš ukrainiečius.
Ukrainos laukia lemiami mėnesiai?
Rusai ketina paralyžiuoti Ukrainos elektros tinklą, šildymo sistemas. Temperatūrai krintant, namai, esantys toli nuo fronto, taps mirtini gyventojams.
Tačiau per tą patį laikotarpį už tūkstančių kilometrų nuo Ukrainos įvyks trys įvykiai, kurie gali nulemti Ukrainos ateitį, pastebi minėtas leidinys.
Pirmasis – JAV rinkimų diena, iki kurios liko dvi savaitės. Kyjivo vadovai baiminasi, kad jei demokratai laimės vieną ar abejus Kongreso rūmus, prezidentas D. Trumpas gali dar labiau nusisukti nuo jų per tas paskutines savaites, kai Vašingtoną visiškai kontroliuoja respublikonai.
Antrasis – lapkričio viduryje pietų Kinijoje galimai vyksiantis aukščiausiojo lygio susitikimas, kurio metu Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas nori pasikalbėti su D. Trumpu ir Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, kad suplanuotų, kaip užbaigti karą – nesuteikiant Ukrainai vietos prie derybų stalo.
Trečiasis – G20 viršūnių susitikimas D. Trumpo golfo aikštyne Majamio apylinkėse, numatytas gruodžio viduryje. Pasak leidinio šaltinių, prezidentas svajoja stovėti tarp V. Putino ir Ukrainos prezidento V. Zelenskio, kai jie pasirašys taikos susitarimą, net jei tam reikės priversti Ukrainą tai padaryti.
Vienas Ukrainos pareigūnas, kalbėdamas anonimiškai, sakė, kad sunku nesijausti paliktam nuošalyje nuo sprendimų priėmimo, kuris nulems šalies ateitį.
„Atrodo, kad visa tai vyksta be mūsų“, – sako jis.
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