Rusija skelbia: ruošiamasi Putino, Trumpo ir Jinpingo susitikimui

„Ruošiamasi galimam pirmajam Kinijos, Rusijos ir Jungtinių Valstijų lyderių susitikimui“, – žurnalistams sakė Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas.
Jis pridūrė, kad šį susitikimą siekiama įtraukti į kito mėnesio Azijos ir Ramiojo vandenyno viršūnių susitikimo programą Šendžene.
Ukraina yra sakiusi, kad jei susitikimo metu bus aptariamas Ukrainos likimas, vieta prie derybų stalo turėtų būti skiriama ir jai.
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