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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija skelbia: ruošiamasi Putino, Trumpo ir Jinpingo susitikimui

2026-10-21 17:11 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
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2026-10-21 17:11
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Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino, JAV lyderio Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo trišalis susitikimas yra rengiamas, trečiadienį pranešė Kremlius.

Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino, JAV lyderio Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo trišalis susitikimas yra rengiamas, trečiadienį pranešė Kremlius.

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„Ruošiamasi galimam pirmajam Kinijos, Rusijos ir Jungtinių Valstijų lyderių susitikimui“, – žurnalistams sakė Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas.

Jis pridūrė, kad šį susitikimą siekiama įtraukti į kito mėnesio Azijos ir Ramiojo vandenyno viršūnių susitikimo programą Šendžene.

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Ukraina yra sakiusi, kad jei susitikimo metu bus aptariamas Ukrainos likimas, vieta prie derybų stalo turėtų būti skiriama ir jai.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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