Trumpas: tie, kurie reikalavo sankcijų Rusijai, dabar atsiprašo

Jis teigia, kad S. Hubbardas buvo paleistas iš kalėjimo po to, kai praėjusią savaitę per pokalbį telefonu tiesiogiai paprašė Vladimiro Putino jį paleisti.
„Kalbėjausi su prezidentu Putinu apie poną Hubbardą. Ilgai su juo apie tai kalbėjausi. Paprašiau jį paleisti. Pažiūrėsime, kas bus“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė JAV prezidentas.
Socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas rašė: „Daugybė žmonių, kurie reikalavo nedelsiant įvesti sankcijas Rusijai, paskambino ir atsiprašė prezidento D. Trumpo, nes nežinojo, kad jis derėjosi dėl Stepheno Hubbardo paleidimo. Tai išties labai svarbus ir reikšmingas susitarimas JAV. Jei sankcijos būtų buvusios įvestos, šios derybos neabejotinai būtų visiškai nutrūkusios.“
Rusija paleido dėl kaltinimų kariavus Ukrainoje kalintą amerikietį
JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas trečiadienį pranešė, kad Rusija paleido amerikietį, įkalintą dėl kaltinimų kovojus Ukrainoje.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas per susitikimą su S. Witkoffu pranešė apie Stepheno Hubbardo, prieš kelerius metus Rusijos pajėgų Ukrainoje į nelaisvę paimto amerikiečio, paleidimą.
V. Putinas teigė, kad S. Hubbardas yra Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste, pranešė Rusijos naujienų agentūros. Pasak jų, su Rusijos prezidentu antrame pagal dydį Rusijos mieste susitikęs S. Witkoffas padėkojo Kremliaus šeimininkui už amerikiečio paleidimą.
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