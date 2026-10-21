Vokietija skambina pavojaus varpais: Rusija pasiryžus imtis veiksmų prieš Bundesvero pajėgas

Dokumente nurodoma į kelis pastaruoju metu aptiktus dronus. Be kita ko, paminėtas nepavykęs išpuolis rugpjūtį Leipcigo/Halės oro uoste bei atvejis, kai dronas buvo rastas netoli karinių oro pajėgų bazės Vunstorfe. Pastarasis dronas esą galėjo būti panaudotas prieš Bundesvero orlaivius. Įtariama, kad Leipcige Rusija mėgino atakuoti ten stovėjusius Ukrainos transporto lėktuvus.
Rusija pasiryžus imtis veiksmų prieš Bundesvero pajėgas
„Šie incidentai rodo, kad Rusija jau kurį laiką beveik neabejotinai turi pajėgumų, o dabar – labai tikėtina – yra ir labiau pasiryžusi imtis veiksmų prieš Bundesvero pajėgas ir objektus, taip pat prieš partnerius, tokius kaip Ukraina Vokietijoje“, – teigiama analizėje, kuria remiasi „Süddeutsche Zeitung“.
Tikslas, „labai tikėtina, yra susilpninti Vokietijos politinę ir visuomeninę paramą Ukrainai“.
Panaudodama dronus kaip kinetinio poveikio priemonę, Rusija peržengė „iki šiol numatytą raudonąją liniją“ – tai rodo ketinimą rengti išpuolius prieš Vokietiją ir Bundesverą, galinčius padaryti fizinės žalos ar net sukelti žmonių žūtį.
Ypač Vunstorfo atveju „labai tikėtina, kad tiesioginis taikinys buvo Bundesveras“.
Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos (BND) vadovas Martinas Jägeris jau spalio pradžioje kalbėjo apie „smurtinį konfliktą su Rusija“, kuriame yra atsidūrusi Vokietija.
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