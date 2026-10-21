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Po susitikimo su Putinu Witkoffas vėl vyks į Oslą: laukiama svarbių žinių

2026-10-21 11:58 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 11:58
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Po susitikimo su Kremliaus vadovu Sankt Peterburge JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas vėl turėtų atvykti į Oslą. Ten jo jau laukiama, kad iš pirmų lūpų būtų išgirstos išsamesnės šio pokalbio detalės.

Derybos prasideda: Zelenskis susitiko su JAV delegacija (nuotr. stop kadras)

Po susitikimo su Kremliaus vadovu Sankt Peterburge JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas vėl turėtų atvykti į Oslą. Ten jo jau laukiama, kad iš pirmų lūpų būtų išgirstos išsamesnės šio pokalbio detalės.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraine“.

Dieną anksčiau, spalio 20-ąją, S. Witkoffas kartu su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu dalyvavo Osle vykusiose derybose dėl karo Ukrainoje. Jos vyko vyriausybės rezidencijoje. Susitikime taip pat dalyvavo Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahr Støre ir Suomijos prezidentas A. Stubbas.

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NRK duomenimis, V. Zelenskis paprašė Norvegijos ir Suomijos surengti šį susitikimą. Kitas JAV specialusis pasiuntinys J. Kushneris jame dalyvavo nuotoliniu būdu.

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Susitikimo tikslas – parengti taikos pasiūlymą, kuris būtų perduotas Rusijai. JAV leidinio „Axios“ duomenimis, pokalbyje galėjo dalyvauti ir kelių Europos šalių, Europos Sąjungos bei NATO atstovai.

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„Norime dirbti siekdami, kad šis karas galėtų baigtis diplomatinėmis priemonėmis. Kad būtų pasiekta ilgalaikė ir teisinga taika“, – sakė Norvegijos ministras pirmininkas.

Jis pabrėžė, kad svarbu išsiaiškinti, kokius įgaliojimus JAV prezidentas D. Trumpas suteikė S. Witkoffui ir J. Kushneriui.

Šalys rado idėjų taikiam konflikto sprendimui

Primename, kad po susitikimo Osle Suomijos prezidentas A. Stubbas pranešė, jog šalys rado idėjų taikiam konflikto sprendimui.

Jas Sankt Peterburge ketinama pristatyti Rusijai.

Kaip anksčiau pranešė „RBC-Ukraine“, S. Witkoffas trečiadienio rytą atvyko į Sankt Peterburgą.

Kremliaus vadovo padėjėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad Rusijos vadovas jį priims apytikriai pirmoje dienos pusėje.

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