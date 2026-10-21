Kremlius nesutinka su energetinių paliaubų idėja: pareiškė, ko esą reikia Rusijai

Pasak Rusijos vadovo atstovo, Maskvos pozicija dėl energetinių paliaubų su Ukraina nepasikeitė.
„Rusijai reikia taikos, o ne paliaubų“, – ciniškai pareiškė D. Peskovas.
Jis taip pat pažymėjo, kad visiškai sureguliuoti Rusijos ir Ukrainos karą be Ukrainos valdžios atstovų dalyvavimo tiesiog neįmanoma.
„Kažkas ten turi priimti atsakingą sprendimą“, – pridūrė D. Peskovas, tačiau nepatikslino, apie ką konkrečiai kalba.
Rusija sureagavo į Stubbo pareiškimus
Kremliaus atstovas taip pat sureagavo į neseniai išsakytus Suomijos prezidento A. Stubbo pareiškimus.
Kaip žinoma, neseniai jis pranešė, kad per Ukrainos, JAV ir Europos delegacijų susitikimą Norvegijoje pavyko rasti naujų idėjų, kaip taikiai sureguliuoti karą su Rusija.
A. Stubbas taip pat pažymėjo, kad šie pasiūlymai bus perduoti Kremliui susipažinti.
„Mano patirtis rodo, kad taikai reikia kantrybės, tačiau, deja, karas nelaukia. Žmonės miršta kasdien. Mūsų užduotis – padaryti viską, ką galime, kad tai užbaigtume. Manau, kad šiandien žengtas žingsnis teisinga kryptimi“, – pareiškė Suomijos prezidentas.
Tačiau Kremliaus šie A. Stubbo pareiškimai nelabai nudžiugino. D. Peskovas ciniškai atsakė, kad visos Europos pozicijos dėl Ukrainos kartojimas „vargu ar taps konstruktyviu indėliu į konflikto sureguliavimą“.
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Nori taikos - pirmiausia iš vis kam užpuolei? Tikslai nepasiekti... Tiek žmonių žuvusių ir suluošintų... Ir dėl vienų didžiausių druskos kasyklų? Metalurgijos?
Ukraina (na, bent dalis)vistiek taps NATO nare, nori ar nenori...
O vėliau, po kažkiek metų, vistiek išvesit savo ruso fašistus, kaip ir ir iš Lietuvos savo laiku nuleistais snukiais... Red army go home!!!!!