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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius nesutinka su energetinių paliaubų idėja: pareiškė, ko esą reikia Rusijai

2026-10-21 11:14 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 11:14
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Rusijos vadovas Vladimiras Putinas kol kas nesvarsto energetinių paliaubų su Ukraina galimybės. Apie tai pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, praneša „RBC-Ukraina“.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas EPA
GALERIJA (27)

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas kol kas nesvarsto energetinių paliaubų su Ukraina galimybės. Apie tai pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, praneša „RBC-Ukraina“.

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6

Pasak Rusijos vadovo atstovo, Maskvos pozicija dėl energetinių paliaubų su Ukraina nepasikeitė.

„Rusijai reikia taikos, o ne paliaubų“, – ciniškai pareiškė D. Peskovas.

Jis taip pat pažymėjo, kad visiškai sureguliuoti Rusijos ir Ukrainos karą be Ukrainos valdžios atstovų dalyvavimo tiesiog neįmanoma.

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„Kažkas ten turi priimti atsakingą sprendimą“, – pridūrė D. Peskovas, tačiau nepatikslino, apie ką konkrečiai kalba.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusija sureagavo į Stubbo pareiškimus

Kremliaus atstovas taip pat sureagavo į neseniai išsakytus Suomijos prezidento A. Stubbo pareiškimus.

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Kaip žinoma, neseniai jis pranešė, kad per Ukrainos, JAV ir Europos delegacijų susitikimą Norvegijoje pavyko rasti naujų idėjų, kaip taikiai sureguliuoti karą su Rusija.

A. Stubbas taip pat pažymėjo, kad šie pasiūlymai bus perduoti Kremliui susipažinti.

„Mano patirtis rodo, kad taikai reikia kantrybės, tačiau, deja, karas nelaukia. Žmonės miršta kasdien. Mūsų užduotis – padaryti viską, ką galime, kad tai užbaigtume. Manau, kad šiandien žengtas žingsnis teisinga kryptimi“, – pareiškė Suomijos prezidentas.

Tačiau Kremliaus šie A. Stubbo pareiškimai nelabai nudžiugino. D. Peskovas ciniškai atsakė, kad visos Europos pozicijos dėl Ukrainos kartojimas „vargu ar taps konstruktyviu indėliu į konflikto sureguliavimą“.

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Rusijai reikia daugiau
Rusijai reikia daugiau
2026-10-21 11:29
Rusijos Azovo ir Juodosios jūrų uostai rugsėjo mėnesį neteko 95-100% krovinių ir 85% keleivių. Bendri mėnesio biudžetų ir įmonių nuostoliai viršija 200 milijardų rublių. Regiono valdžia šaukia į Rusijos vyriausybės pusę, prašydama pagalbos.
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FFF
FFF
2026-10-21 11:48
Gaila, kad pro ašaras, bet girdėti iš okupanto ir aneksuotojo, vaikų, moterų, vyrų kankintojo ir žudiko teroristo pasisakymą apie taiką - juokingiau nebūna!
Nori taikos - pirmiausia iš vis kam užpuolei? Tikslai nepasiekti... Tiek žmonių žuvusių ir suluošintų... Ir dėl vienų didžiausių druskos kasyklų? Metalurgijos?
Ukraina (na, bent dalis)vistiek taps NATO nare, nori ar nenori...
O vėliau, po kažkiek metų, vistiek išvesit savo ruso fašistus, kaip ir ir iš Lietuvos savo laiku nuleistais snukiais... Red army go home!!!!!
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