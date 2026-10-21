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„Mums to nereikia“: Sinkevičius negauna pasiūlymų, kaip užkirsti kelią Rusijos įtakai per Stačiatikių Bažnyčią

2026-10-21 10:03 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-21 10:03
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Vyriausybė kol kas nėra gavusi institucijų, įskaitant Valstybės saugumo departamentą (VSD), pasiūlymų, kaip užkirsti kelią galimam Rusijos poveikiui per Stačiatikių Bažnyčią.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Vyriausybė kol kas nėra gavusi institucijų, įskaitant Valstybės saugumo departamentą (VSD), pasiūlymų, kaip užkirsti kelią galimam Rusijos poveikiui per Stačiatikių Bažnyčią.

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„Aš manau, kad Rusija išnaudoja įvairius formatus, ne tik tai. Ir apie tai žinoma mūsų VSD. Kol kas dėl Stačiatikių Bažnyčios išnaudojimo (Kremliaus siekiams – ELTA) ir kaip mes galime preventyviai tam užkirsti kelią, mes iš institucijų, tarp jų ir iš VSD, jokių pasiūlymų nesame gavę“, – trečiadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

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Vis dėlto, anot premjero, jis yra atviras svarstymams, kaip būtų galima užkirsti kelią Rusijos minkštajai galiai ir jos poveikiui Lietuvos visuomenei.

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„Esu atviras bet kokiems svarstymams, kurie padėtų užkardyti ir atriboti bet kokią minkštąją galią, protų plovimą ar veikimą mūsų visuomenėje. Mums to nereikia“, – teigė Vyriausybės vadovas.

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Praėjusią savaitę opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovai Audronius Ažubalis ir Arvydas Anušauskas įregistravo Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo bei kitų teisės aktų pakeitimus. Jais siūloma griežčiau apibrėžti valstybės pripažinimo religinėms bendruomenėms sąlygas ir jų atstovavimą.

Reaguodami į šias iniciatyvas, Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios dvasininkai kreipėsi į Seimo vadovybę. Dvasininkų teigimu, siūlymai kelia įtampą bendruomenėje ir gilina visuomenės susiskaldymą.

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Diskusijos dėl galimos Maskvos patriarchato įtakos Lietuvoje suaktyvėjo Religijos laisvės tyrimų centrui „Libertas Fidei“ pristačius tarptautinį tyrimą. Jame nagrinėjamas Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vaidmuo pateisinant karą prieš Ukrainą, jos veikla Europos Sąjungoje ir galimas su Maskvos patriarchatu susijusių organizacijų naudojimas Kremliaus įtakai skleisti.

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ELTA primena, kad Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai (Maskvos patriarchatui) priklausantys lietuviai dvasininkai Vladimiras Seliavko, Vitalijus Mockus, Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila ir Georgijus Ananjevas sulaukė vadovybės nemalonės.

Šie kunigai 2022 m. vasarą buvo pašalinti iš kunigų luomo Maskvos patriarchato sprendimu už tai, kad kritikavo Maskvos patriarchą Kirilą, kuris palaikė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia tuomet teigė, kad kunigai griežtų sprendimų susilaukė dėl priesaikos sulaužymo, melagingų pranešimų ir t. t.

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Tai buvo pirmas kartas nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai ortodoksų dvasininkai susilaukė tokių nuobaudų.

Kiek vėliau, 2024 m. pradžioje, Lietuvoje nuspręsta atkurti Konstantinopolio patriarchatui pavaldžią Stačiatikių Bažnyčią. 

Be kita ko, Lietuvos žvalgybos tarnybų Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime įspėjama, kad Vilniaus ir Lietuvos Stačiatikių vyskupijos išlieka priklausomos nuo Maskvos patriarchato nepriklausomai nuo jų pačių siekio tapti savarankiškomis. 

VSD ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) prie Krašto apsaugos ministerijos vertinimu, naudodamasis šiomis vyskupijomis Kremlius skleidžia savo ideologiją ir taip stiprina įtaką užsienio valstybėse.

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