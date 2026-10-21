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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje – kratos nacionalinio banko vadovo kabinete

2026-10-21 10:17 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 10:17
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Trečiadienį, spalio 21 d., Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras (NABU) ir Specializuota antikorupcijos prokuratūra (SAP) atlieka kratas Ukrainos nacionalinio banko vadovo Andrijaus Pyšno kabinete. Apie tai, remdamasis šaltiniais politiniuose sluoksniuose, praneša „Ukrainska pravda“.

Ukrainoje – kratos nacionalinio banko vadovo kabinete (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Trečiadienį, spalio 21 d., Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras (NABU) ir Specializuota antikorupcijos prokuratūra (SAP) atlieka kratas Ukrainos nacionalinio banko vadovo Andrijaus Pyšno kabinete. Apie tai, remdamasis šaltiniais politiniuose sluoksniuose, praneša „Ukrainska pravda“.

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Informaciją apie kratas pas A. Pyšną patvirtino ir parlamento narys Jaroslavas Železniakas.

„Patvirtinu: šiuo metu tyrimo veiksmai atliekami būtent Ukrainos nacionalinio banko vadovo kabinete“, – parašė jis.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Zelenskis neinicijuos Nacionalinio banko vadovo pakeitimo

Rugpjūtį Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad neinicijuos Nacionalinio banko vadovo pakeitimo.

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Pasak V. Zelenskio, Nacionalinis bankas yra nepriklausoma institucija, o A. Pyšnas ir toliau eina jos vadovo pareigas.

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Prezidentas taip pat pasakojo, kad anksčiau tam tikrais atvejais jo buvo prašoma padėti spręsti nesutarimus tarp Nacionalinio banko ir vyriausybės institucijų, ir jis tai darė.

Vis dėlto valstybės vadovas pabrėžė neketinantis dalyvauti tokiuose procesuose, vykstant informacinėms kampanijoms dėl galimų personalo pokyčių.

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