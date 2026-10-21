Ukrainoje – kratos nacionalinio banko vadovo kabinete

Informaciją apie kratas pas A. Pyšną patvirtino ir parlamento narys Jaroslavas Železniakas.
„Patvirtinu: šiuo metu tyrimo veiksmai atliekami būtent Ukrainos nacionalinio banko vadovo kabinete“, – parašė jis.
Zelenskis neinicijuos Nacionalinio banko vadovo pakeitimo
Rugpjūtį Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad neinicijuos Nacionalinio banko vadovo pakeitimo.
Pasak V. Zelenskio, Nacionalinis bankas yra nepriklausoma institucija, o A. Pyšnas ir toliau eina jos vadovo pareigas.
Prezidentas taip pat pasakojo, kad anksčiau tam tikrais atvejais jo buvo prašoma padėti spręsti nesutarimus tarp Nacionalinio banko ir vyriausybės institucijų, ir jis tai darė.
Vis dėlto valstybės vadovas pabrėžė neketinantis dalyvauti tokiuose procesuose, vykstant informacinėms kampanijoms dėl galimų personalo pokyčių.
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