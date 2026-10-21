Zelenskis pranešė apie svarbų pokytį: Ukraina vėl gauna perspėjimus apie Rusijos raketas

Mažiausiai savaitę Ukrainos vadovas teigė, kad jo šalis negauna išankstinių perspėjimų apie į sostinę nutaikytas balistines raketas. Pasak jo, tokia žvalgybos informacija gelbsti gyvybes, nes leidžia perspėti gyventojus ir suteikia kariniams daliniams laiko pamėginti perimti raketas.
Žvalgybos sistema vėl veikia
V. Zelenskis sakė, kad padėtis pasikeitė po derybų su JAV atstovais, įskaitant pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.
„Esame dėkingi, kad dabar žvalgybos sistema veikia. Kalbu apie išankstinį perspėjimą, kuris labai svarbus mūsų žmonėms – vaikams, suaugusiesiems, civiliams gyventojams, nes galime sužinoti, kada artėja balistinės raketos, – viešėdamas Norvegijoje sakė V. Zelenskis. – Taigi esame dėkingi amerikiečiams, kad dabar ši sistema veikia.“
Indijoje žurnalistams kalbėjęs M. Rubio pripažino, kad tiek JAV, tiek Ukraina jaučia nepasitenkinimą dėl dalijimosi žvalgybos informacija ir ginklų tiekimo, tačiau kategoriškai paneigė, kad D. Trumpo administracija būtų kaip nors pakeitusi ankstesnę politiką kurio nors iš šių klausimų atžvilgiu.
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