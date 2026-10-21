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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš Trumpo – žinutė Putinui ir Zelenskiui

2026-10-21 08:39 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 08:39
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovui Vladimirui Putinui ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nebūtina susitikti, kad būtų pasiektas susitarimas dėl karo pabaigos, rašo „The Moscow Times“.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovui Vladimirui Putinui ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nebūtina susitikti, kad būtų pasiektas susitarimas dėl karo pabaigos, rašo „The Moscow Times“.

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„Manau, jie gali tai padaryti kitaip (pasirašyti taikos sutartį – red. past.). Jiems sunku būti viename kambaryje. Man nesvarbu, kaip tai bus padaryta“, – per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.

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Jis dar kartą pažymėjo, kad neapykanta tarp V. Putino ir V. Zelenskio yra „tiesiog milžiniška“ ir kad būtent dėl jos abiejų šalių lyderiams iki šiol nepavyko išspręsti konflikto.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Witkoffas susitiks su Putinu

Tuo metu D. Trumpo specialusis pasiuntinys S. Witkoffas trečiadienį, spalio 21 d., turėtų atvykti į Sankt Peterburgą derybų su V. Putinu.

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Vizito metu jis pristatys JAV ir Europos parengtus pasiūlymus dėl karo pabaigos ir „paruoš dirvą lyderių susitikimui“, pranešė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Støre.

Leidinio „Politico“ duomenimis, S. Witkoffas pasiūlys V. Putinui tiesiogiai derėtis su D. Trumpu ir V. Zelenskiu.

Savo ruožtu Ukrainos prezidentas po susitikimo su S. Witkoffu Norvegijoje pareiškė, kad „viena iš svarbių idėjų – pereiti prie galimo trišalio lyderių susitikimo, kuriame būtų sprendžiami klausimai, kuriuos gali išspręsti tik lyderiai“.

„Steve'as rytoj vyks į Rusiją. Pažiūrėsime, ką pasakys V. Putinas“, – sakė Ukrainos prezidentas.

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