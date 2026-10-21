Iš Trumpo – žinutė Putinui ir Zelenskiui

„Manau, jie gali tai padaryti kitaip (pasirašyti taikos sutartį – red. past.). Jiems sunku būti viename kambaryje. Man nesvarbu, kaip tai bus padaryta“, – per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
Jis dar kartą pažymėjo, kad neapykanta tarp V. Putino ir V. Zelenskio yra „tiesiog milžiniška“ ir kad būtent dėl jos abiejų šalių lyderiams iki šiol nepavyko išspręsti konflikto.
Witkoffas susitiks su Putinu
Tuo metu D. Trumpo specialusis pasiuntinys S. Witkoffas trečiadienį, spalio 21 d., turėtų atvykti į Sankt Peterburgą derybų su V. Putinu.
Vizito metu jis pristatys JAV ir Europos parengtus pasiūlymus dėl karo pabaigos ir „paruoš dirvą lyderių susitikimui“, pranešė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Støre.
Leidinio „Politico“ duomenimis, S. Witkoffas pasiūlys V. Putinui tiesiogiai derėtis su D. Trumpu ir V. Zelenskiu.
Savo ruožtu Ukrainos prezidentas po susitikimo su S. Witkoffu Norvegijoje pareiškė, kad „viena iš svarbių idėjų – pereiti prie galimo trišalio lyderių susitikimo, kuriame būtų sprendžiami klausimai, kuriuos gali išspręsti tik lyderiai“.
„Steve'as rytoj vyks į Rusiją. Pažiūrėsime, ką pasakys V. Putinas“, – sakė Ukrainos prezidentas.
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