Paaiškėjo naujų detalių apie „Starlink“ ribojimą Ukrainoje: Muskas kalbėjosi su Trumpu

Apie tai rašoma „The Wall Street Journal“ publikacijoje, kurioje remiamasi šaltiniais.
Leidinys primena, kad pastarosiomis savaitėmis tiek E. Muskas, tiek D. Trumpas reiškė nepasitenkinimą Ukraina dėl jos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. JAV prezidentas mano, kad būtent dėl šių atakų kyla energijos išteklių kainos.
Šaltinių teigimu, praėjusią savaitę E. Muskas apribojo greitį, kuriuo Ukrainos įranga galėjo prisijungti prie palydovinio tinklo. Dėl to dalis smogiamųjų ir perėmimo dronų tapo praktiškai nenaudingi.
Du šaltiniai pranešė, kad E. Muskas ir D. Trumpas aptarė sprendimą dėl „Starlink“ per pokalbį telefonu, netrukus po to, kai informacija apie greičio ribojimą tapo vieša.
Vienas iš šaltinių taip pat tvirtino, kad E. Muskas ir D. Trumpas šį klausimą aptarė dar prieš priimant sprendimą apriboti „Starlink“ veikimo greitį.
Vieši Ukrainos prezidento V. Zelenskio skundai, kad ukrainiečiai gali žūti, jei nebus atkurtas neribotas paslaugos teikimas, sukėlė visuotinę sumaištį dėl to, kas nurodė sumažinti greitį. Dėl šios situacijos Baltuosiuose rūmuose net pradėtas neoficialus tyrimas.
Šaltinių teigimu, kilus skandalui, „SpaceX“ atstovai susisiekė su kolegomis Baltuosiuose rūmuose, siekdami suderinti pozicijas ir parengti bendrą pareiškimą, kad bendrovė ir D. Trumpo administracija veiksmus koordinavo dar prieš E. Muskui duodant atitinkamą nurodymą.
Praėjus kelioms valandoms po to, kai informacija apie greičio sumažinimą tapo vieša, pats E. Muskas socialiniame tinkle „X“ parašė: „Bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato JAV kariuomenė ir galiausiai – JAV prezidentas.“
Trumpas teigė nežinantis, kas atsakingas už „Starlink“ ribojimą Ukrainoje
Pirmadienį D. Trumpas žurnalistams pareiškė nežinantis, kas atsakingas už „Starlink“ greičio sumažinimą, tačiau pridūrė: „Norėčiau tai išsiaiškinti.“
Kai kurie JAV pareigūnai teigia, kad E. Muskas veikė vienašališkai ir kad D. Trumpas konkrečiai nenurodė imtis jokių atsakomųjų veiksmų prieš Ukrainą.
Tačiau su situacija susipažinęs šaltinis pranešė, kad prieš įvesdamas naują greičio apribojimą E. Muskas bendravo su keliais administracijos atstovais, įskaitant D. Trumpą. Ukrainos pareigūnų teigimu, dėl šio apribojimo Rusijos raketos galėjo išvengti Ukrainos oro gynybos sistemų.
Anksčiau buvo pranešta, kad įsakymas apriboti palydovinės sistemos „Starshield“, kurią Ukraina naudoja ryšiui mūšio lauke palaikyti ir bepiločiams orlaiviams valdyti, naudojimą buvo duotas iš Baltųjų rūmų.
Primename, kad JAV respublikonų senatorius T. Tillisas inicijuoja tyrimą dėl Pentagono veiksmų, kilus problemų su palydovinio ryšio sistema „Starlink“, su kuriomis susidūrė Ukrainos kariuomenė.
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