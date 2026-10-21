Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Paaiškėjo naujų detalių apie „Starlink“ ribojimą Ukrainoje: Muskas kalbėjosi su Trumpu

2026-10-21 08:32 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-21 08:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Amerikiečių milijardierius Elonas Muskas nurodė sumažinti karinės „Starlink“ versijos, kuria remiasi Ukraina, veikimo greitį. Vėliau šis sprendimas sukėlė paniką Kyjive ir sumaištį Donaldo Trumpo administracijoje.

Elonas Muskas Nenaudoti senas
GALERIJA (27)

Amerikiečių milijardierius Elonas Muskas nurodė sumažinti karinės „Starlink“ versijos, kuria remiasi Ukraina, veikimo greitį. Vėliau šis sprendimas sukėlė paniką Kyjive ir sumaištį Donaldo Trumpo administracijoje.

REKLAMA
0

Apie tai rašoma „The Wall Street Journal“ publikacijoje, kurioje remiamasi šaltiniais.

Leidinys primena, kad pastarosiomis savaitėmis tiek E. Muskas, tiek D. Trumpas reiškė nepasitenkinimą Ukraina dėl jos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. JAV prezidentas mano, kad būtent dėl šių atakų kyla energijos išteklių kainos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šaltinių teigimu, praėjusią savaitę E. Muskas apribojo greitį, kuriuo Ukrainos įranga galėjo prisijungti prie palydovinio tinklo. Dėl to dalis smogiamųjų ir perėmimo dronų tapo praktiškai nenaudingi.

REKLAMA
REKLAMA

Du šaltiniai pranešė, kad E. Muskas ir D. Trumpas aptarė sprendimą dėl „Starlink“ per pokalbį telefonu, netrukus po to, kai informacija apie greičio ribojimą tapo vieša.

REKLAMA

Vienas iš šaltinių taip pat tvirtino, kad E. Muskas ir D. Trumpas šį klausimą aptarė dar prieš priimant sprendimą apriboti „Starlink“ veikimo greitį.

Vieši Ukrainos prezidento V. Zelenskio skundai, kad ukrainiečiai gali žūti, jei nebus atkurtas neribotas paslaugos teikimas, sukėlė visuotinę sumaištį dėl to, kas nurodė sumažinti greitį. Dėl šios situacijos Baltuosiuose rūmuose net pradėtas neoficialus tyrimas.

REKLAMA
REKLAMA

Šaltinių teigimu, kilus skandalui, „SpaceX“ atstovai susisiekė su kolegomis Baltuosiuose rūmuose, siekdami suderinti pozicijas ir parengti bendrą pareiškimą, kad bendrovė ir D. Trumpo administracija veiksmus koordinavo dar prieš E. Muskui duodant atitinkamą nurodymą.

Praėjus kelioms valandoms po to, kai informacija apie greičio sumažinimą tapo vieša, pats E. Muskas socialiniame tinkle „X“ parašė: „Bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato JAV kariuomenė ir galiausiai – JAV prezidentas.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpas teigė nežinantis, kas atsakingas už „Starlink“ ribojimą Ukrainoje

Pirmadienį D. Trumpas žurnalistams pareiškė nežinantis, kas atsakingas už „Starlink“ greičio sumažinimą, tačiau pridūrė: „Norėčiau tai išsiaiškinti.“

Kai kurie JAV pareigūnai teigia, kad E. Muskas veikė vienašališkai ir kad D. Trumpas konkrečiai nenurodė imtis jokių atsakomųjų veiksmų prieš Ukrainą.

REKLAMA

Tačiau su situacija susipažinęs šaltinis pranešė, kad prieš įvesdamas naują greičio apribojimą E. Muskas bendravo su keliais administracijos atstovais, įskaitant D. Trumpą. Ukrainos pareigūnų teigimu, dėl šio apribojimo Rusijos raketos galėjo išvengti Ukrainos oro gynybos sistemų.

Anksčiau buvo pranešta, kad įsakymas apriboti palydovinės sistemos „Starshield“, kurią Ukraina naudoja ryšiui mūšio lauke palaikyti ir bepiločiams orlaiviams valdyti, naudojimą buvo duotas iš Baltųjų rūmų.

Primename, kad JAV respublikonų senatorius T. Tillisas inicijuoja tyrimą dėl Pentagono veiksmų, kilus problemų su palydovinio ryšio sistema „Starlink“, su kuriomis susidūrė Ukrainos kariuomenė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Visi puikiai suprantame – pinigų nėra“: Rusijos valdžia pripažino realybę, nepaisant Putino reikalavimų EPA
JAV senatorius rėžė tiesiai šviesiai: Putinas Trumpu groja kaip smuiku (7)
Pete'as Hegsethas | EPA nuotr.
Hegsethas prabilo apie „Starlink“ ribojimus Ukrainoje: JAV neigia savo vaidmenį (3)
Witkoffas vyksta į Rusiją su svarbia žinia Putinui: štai ką siūlys EPA
Witkoffas vyksta į Rusiją su svarbia žinia Putinui: štai ką siūlys
Derybos prasideda: Zelenskis susitiko su JAV delegacija (nuotr. stop kadras)
Vyko svarbios Zelenskio ir JAV derybos: štai kas žinoma (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų