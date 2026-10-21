Hegsethas prabilo apie „Starlink“ ribojimus Ukrainoje: JAV neigia savo vaidmenį

„Mes nieko neatšaukėme. Egzistuoja paslaugų teikimo sąlygos, kurių galiausiai būtina laikytis, ir nuo to viskas prasideda. „Starlink“ turi teisę priimti tokius sprendimus. Tačiau, mūsų nuomone, niekas nepasikeitė. Mes nedavėme jokių įsakymų ar panašių nurodymų“, – pareiškė jis.
P. Hegsethas taip pat pakomentavo klausimą dėl perėmimo raketų tiekimo Ukrainai. Pasak jo, JAV nori įsitikinti, kad pirmiausia šių raketų pakanka amerikiečių kariams.
Kartu Pentagono vadovas teigė, kad JAV pozicija Ukrainos atžvilgiu nesikeičia. Jis patikino, kad Jungtinės Valstijos linki ukrainiečiams sėkmės.
Muskas asmeniškai nurodė apriboti karinę „Starlink“ versiją
Kaip pranešė UNIAN, spalio 16 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Baltieji rūmai nedalyvavo ribojant Ukrainos galimybes naudotis „Starshield“ sistema.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakojo, kad Ukrainos kariškiai išbandė „Starlink“ automobiliuose Europos Sąjungos teritorijoje ir jokių apribojimų nepastebėjo. Prezidento nuomone, tai rodo, kad prieš Ukrainą buvo surengta iš anksto suplanuota operacija.
Tačiau JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Donaldo Trumpo administracija „neturi nieko bendra“ su „Starlink“ veikimo apribojimais Ukrainoje.
Spalio 18 d. Zelenskis interviu televizijai NBC teigė, kad signalas apie „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo apribojimus Ukrainoje buvo gautas iš JAV vyriausybės.
Kaip rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ), bendrovės „SpaceX“ įkūrėjas Elonas Muskas asmeniškai nurodė apriboti karinę „Starlink“ versiją, nuo kurios priklauso Ukraina.
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