Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Hegsethas prabilo apie „Starlink“ ribojimus Ukrainoje: JAV neigia savo vaidmenį

2026-10-21 07:48 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-21 07:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas pareiškė, kad JAV nėra susijusios su „Starshield“ (karinės „Starlink“ versijos) veikimo apribojimais Ukrainoje ir nedavė jokių atitinkamų nurodymų. Apie tai jis sakė žurnalistams, praneša „Clash Report“.

Pete'as Hegsethas | EPA nuotr.
GALERIJA (27)

Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas pareiškė, kad JAV nėra susijusios su „Starshield“ (karinės „Starlink“ versijos) veikimo apribojimais Ukrainoje ir nedavė jokių atitinkamų nurodymų. Apie tai jis sakė žurnalistams, praneša „Clash Report“.

REKLAMA
3

„Mes nieko neatšaukėme. Egzistuoja paslaugų teikimo sąlygos, kurių galiausiai būtina laikytis, ir nuo to viskas prasideda. „Starlink“ turi teisę priimti tokius sprendimus. Tačiau, mūsų nuomone, niekas nepasikeitė. Mes nedavėme jokių įsakymų ar panašių nurodymų“, – pareiškė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P. Hegsethas taip pat pakomentavo klausimą dėl perėmimo raketų tiekimo Ukrainai. Pasak jo, JAV nori įsitikinti, kad pirmiausia šių raketų pakanka amerikiečių kariams.

REKLAMA
REKLAMA

Kartu Pentagono vadovas teigė, kad JAV pozicija Ukrainos atžvilgiu nesikeičia. Jis patikino, kad Jungtinės Valstijos linki ukrainiečiams sėkmės.

REKLAMA

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Muskas asmeniškai nurodė apriboti karinę „Starlink“ versiją

Kaip pranešė UNIAN, spalio 16 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Baltieji rūmai nedalyvavo ribojant Ukrainos galimybes naudotis „Starshield“ sistema.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakojo, kad Ukrainos kariškiai išbandė „Starlink“ automobiliuose Europos Sąjungos teritorijoje ir jokių apribojimų nepastebėjo. Prezidento nuomone, tai rodo, kad prieš Ukrainą buvo surengta iš anksto suplanuota operacija.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Donaldo Trumpo administracija „neturi nieko bendra“ su „Starlink“ veikimo apribojimais Ukrainoje.

Spalio 18 d. Zelenskis interviu televizijai NBC teigė, kad signalas apie „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo apribojimus Ukrainoje buvo gautas iš JAV vyriausybės.

Kaip rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ), bendrovės „SpaceX“ įkūrėjas Elonas Muskas asmeniškai nurodė apriboti karinę „Starlink“ versiją, nuo kurios priklauso Ukraina.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Elonas Muskas Nenaudoti senas
Paaiškėjo naujų detalių apie „Starlink“ ribojimą Ukrainoje: Muskas kalbėjosi su Trumpu
„Visi puikiai suprantame – pinigų nėra“: Rusijos valdžia pripažino realybę, nepaisant Putino reikalavimų EPA
JAV senatorius rėžė tiesiai šviesiai: Putinas Trumpu groja kaip smuiku (7)
Witkoffas vyksta į Rusiją su svarbia žinia Putinui: štai ką siūlys EPA
Witkoffas vyksta į Rusiją su svarbia žinia Putinui: štai ką siūlys
Derybos prasideda: Zelenskis susitiko su JAV delegacija (nuotr. stop kadras)
Vyko svarbios Zelenskio ir JAV derybos: štai kas žinoma (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų