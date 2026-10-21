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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Witkoffas vyksta į Rusiją su svarbia žinia Putinui: štai ką siūlys

2026-10-21 07:43 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 07:43
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JAV prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas vizito į Rusiją metu su Rusijos vadovybe aptars pasiūlymus dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Šis vizitas gali tapti žingsniu organizuojant lyderių susitikimą, kuriame dalyvautų Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis ir diktatorius Vladimiras Putinas.

Witkoffas vyksta į Rusiją su svarbia žinia Putinui: štai ką siūlys EPA
GALERIJA (27)

JAV prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas vizito į Rusiją metu su Rusijos vadovybe aptars pasiūlymus dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Šis vizitas gali tapti žingsniu organizuojant lyderių susitikimą, kuriame dalyvautų Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis ir diktatorius Vladimiras Putinas.

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Apie tai praneša „Politico“.

Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Støre'as po susitikimo Osle su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir S. Witkoffu žurnalistams pareiškė, kad pastarasis vyks į Sankt Peterburgą, kur susitiks su Rusijos vadovybe.

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„Steve'as Witkoffas rytoj išskris į Sankt Peterburgą, kur susitiks su Rusijos vadovybe ir pasidalys per šį susitikimą gautomis idėjomis bei pasiūlymais, kuriuos parengė Europos ir Amerikos kolegos. Tai galbūt nuties kelią lyderių susitikimui“, – sakė J. Støre'as.

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Taigi, S. Witkoffas turėtų perduoti Maskvai pasiūlymus, kuriuos aptarė JAV ir Europos šalių atstovai. Vienas iš galimų šių kontaktų rezultatų – derybų, kuriose dalyvautų Ukrainos, JAV ir Rusijos prezidentai, organizavimas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ką sako Zelenskis ir Trumpas?

Po derybų prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė galimo trišalio susitikimo su D. Trumpu ir V. Putinu svarbą. Pasak jo, yra klausimų, kuriuos gali išspręsti tik tiesiogiai valstybių vadovai.

V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad tolesnė įvykių eiga priklausys nuo Rusijos pozicijos.

„Steve'as rytoj vyksta į Rusiją, tad pažiūrėsime, ką pasakys Putinas“, – pareiškė Ukrainos prezidentas.

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Tuo metu D. Trumpas anksčiau leido suprasti, kad siekiant taikos susitarimo V. Putinui ir V. Zelenskiui nebūtina susitikti asmeniškai. Pasak jo, susitarimą galima pabandyti pasiekti ir kitais būdais.

Kaip žinoma, spalio 20 dieną S. Witkoffas išvyko į Norvegiją derėtis su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais. Po šio susitikimo jis ketina susitikti su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.

Po derybų Zelenskis pareiškė, kad Witkoffas perduos Rusijai pasiūlymus dėl saugumo garantijų Ukrainai.

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