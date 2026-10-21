NYT: Ukraina keičia bendravimo su Trumpu strategiją

Aukšto rango Ukrainos pareigūno teigimu, dabartinė padėtis primena paskutinę galimybę įspėti apie artėjantį cunamį. Ukraina susiduria su Rusijos smūgiais energetikos infrastruktūrai ir ekonomikai, oro gynybos išteklių trūkumu bei artėjančios atšiaurios žiemos perspektyva.
Papildomą nerimą Kyjive sukėlė D. Trumpo administracijos veiksmai. Kalbama apie rusiško dyzelino pirkimą, Rusijai taikomų sankcijų sušvelninimą ir spaudimą Ukrainai, reikalaujant nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Ukrainos pusė taip pat pranešė apie netikėtai įvestus palydovinio ryšio apribojimus, karinės žvalgybos informacijos mainų su JAV sutrikimus ir vėluojančius amerikietiškų priešraketinių raketų pristatymus. JAV pareigūnai neigia, kad buvo kokių nors sutrikimų.
Zelenskis atsakė į Trumpo pareiškimus
Įtampa dar labiau išaugo po to, kai D. Trumpas pareiškė, kad Rusija, „atvirai kalbant, gerai elgiasi su Ukraina“, o rusai „nedaro nieko ypatingo“. Šie žodžiai nuskambėjo didėjant Rusijos atakų aukų skaičiui tarp Ukrainos civilių gyventojų. Jungtinių Tautų duomenimis, praėjusį mėnesį šis rodiklis buvo 85 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis nusprendė viešai atsakyti į JAV vadovo pareiškimus, pabrėždamas Rusijos agresijos faktus ir pasekmes. Praėjusią savaitę duodamas interviu „ABC News“ V. Zelenskis sakė: „Žmonės turi išgirsti tiesą.“
Jis taip pat pareiškė, kad D. Trumpas linksta į diktatorių pusę ir, palaikydamas Rusijos lyderį V. Putiną, atsidūrė neteisingoje istorijos pusėje. Ukrainos prezidento nuomone, JAV vadovo veiksmai tik prisideda prie karo tęsimosi.
Ukrainos saugumo ir karo ekspertas Michailas Samusis taip pat pareiškė, kad Vašingtonas daro spaudimą Kyjivui: „D. Trumpas atvirai stumia mus į kapituliaciją.“
Kyjivas bando išsaugoti JAV paramą
Nepaisant viešų nesutarimų, Ukrainos vadovybė neatsisako kontaktų su Vašingtonu. Pirmadienį V. Zelenskis telefonu kalbėjosi su JAV valstybės sekretoriumi M. Rubio, o antradienį Osle susitiko su specialiuoju D. Trumpo pasiuntiniu Steve'u Witkoffu.
Po susitikimo Norvegijoje Ukrainos prezidentas susilaikė nuo tiesioginės JAV kritikos ir pabrėžė dalijimosi žvalgybos informacija svarbą. „Esame dėkingi, kad žvalgyba dabar veikia“, – sakė V. Zelenskis ir paaiškino, kad išankstiniai perspėjimai apie artėjančias balistines raketas yra itin svarbūs siekiant apsaugoti civilius gyventojus, ypač vaikus.
Po pokalbio su M. Rubio Ukrainos prezidentas socialiniuose tinkluose taip pat parašė: „Ačiū visiems Amerikoje, kurie palaiko teisingus požiūrius!“ Tačiau D. Trumpo jis nepaminėjo.
Anksčiau, po 2025 m. vasarį Baltuosiuose rūmuose įvykusio V. Zelenskio ir D. Trumpo konflikto, Kyjivas greitai grįžo prie diplomatinės retorikos ir išreiškė padėką JAV vadovybei. Ukraina siekė išsaugoti partnerystę su JAV ir net pasiūlė nedelsiant bei be išankstinių sąlygų nutraukti ugnį, tačiau Rusija su tuo nesutiko.
Kaip pažymima straipsnyje, dabar Ukrainos valdžia bando vienu metu atkreipti dėmesį į problemas, susijusias su JAV parama, ir užkirsti kelią galutiniam santykių nutrūkimui.
Ar įtampa gali dar labiau išaugti?
Ukrainos politikos apžvalgininkas Vitalijus Portnikovas mano, kad D. Trumpo pareiškimai pastatė V. Zelenskį į sudėtingą padėtį. Pasak jo, Ukrainos prezidentas nusprendė sutelkti dėmesį į konkrečius faktus, o jo administracija pradėjo atvirai kalbėti apie sunkumus, susijusius su JAV įvestais apribojimais.
V. Zelenskis situaciją taip pat aptarė per vaizdo skambutį su abiejų pagrindinių JAV partijų įstatymų leidėjų grupe. Kaip pažymima straipsnyje, Kyjivas gali tikėtis, kad vidaus politinis spaudimas JAV pristabdys tolesnius D. Trumpo administracijos veiksmus.
Vis dėlto šalių santykiai dar gali pasikeisti. Politinė padėtis JAV, ypač artėjantys kadencijos vidurio rinkimai, gali turėti įtakos Vašingtono požiūriui į Rusiją ir Ukrainą.
V. Portnikovas atkreipė dėmesį, kad M. Rubio rado laiko pasikalbėti su V. Zelenskiu net keliaudamas po Aziją:
„Jeigu Ukrainos prezidentas reiškia ryžtingus pareiškimus prieš JAV, o valstybės sekretorius randa laiko pasikalbėti su juo kelionės po Aziją metu, tai rodo, kad D. Trumpo administracija nėra pasirengusi nutraukti JAV ir Ukrainos santykių.“
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