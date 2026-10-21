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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rubio įvardijo, kodėl karą Ukrainoje taip sunku užbaigti: „Jis jau seniai būtų buvęs išspręstas“

2026-10-21 09:23 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-21 09:23
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JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį pareiškė, kad JAV pasiuntinio Steve'o Witkoffo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio derybos Osle buvo „pozityvios“. Po jų S. Witkoffas išvyko tęsti derybų į Rusiją.

Marco Rubio (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį pareiškė, kad JAV pasiuntinio Steve'o Witkoffo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio derybos Osle buvo „pozityvios“. Po jų S. Witkoffas išvyko tęsti derybų į Rusiją.

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„Derybos buvo pozityvios, nieko netikėto, nieko stebinančio, bet dabar jis, turėdamas šias idėjas, galės vykti į Sankt Peterburgą ir pristatyti jas Rusijos atstovams. Pažiūrėsime, ar pavyks pasiekti kokios nors pažangos“, – būdamas Indijoje kalbėjo M. Rubio.

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„Jis jau seniai būtų buvęs išspręstas“

Tačiau M. Rubio pripažino, kad užbaigti jau ketverius metus trunkantį Rusijos karą Ukrainoje yra sunku.

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„Tai sudėtingi klausimai, ir jei šį karą būtų lengva išspręsti, jis jau seniai būtų buvęs išspręstas“, – sakė jis.

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M. Rubio taip pat tvirtino, kad Baltieji rūmai iš anksto nieko nežinojo apie Elono Musko bendrovės „SpaceX“ palydovinio ryšio sistemų, kurias Ukraina naudoja karinėms operacijoms, veikimo sulėtėjimą.

„Prezidentas neturi nieko bendra su sprendimais, kuriuos priima „Starlink“, „Starshield“ ir ponas Muskas“, – sakė M. Rubio.

„Tai privati bendrovė. Prezidentas jai nevadovauja ir negali nurodyti jai ką nors daryti. [...] Sakau jums, apie tai iš anksto nieko nebuvo žinoma.“

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JAV prezidentas Donaldas Trumpas neigė nurodęs sumažinti „Starshield“ ryšio greitį po to, kai E. Muskas, kurio bendrovė „SpaceX“ sukūrė šią sistemą, pareiškė, kad toks nurodymas galėjo ateiti tik iš Baltųjų rūmų.

Tačiau laikraštis „The Wall Street Journal“ antradienį pranešė, kad būtent E. Muskas nurodė sulėtinti kariniams poreikiams pritaikytos „Starlink“ versijos veikimą.

Mumbajuje žurnalistams M. Rubio pareiškė, kad Vašingtonas „daugiau nebesiteisins šiuo klausimu“.

„Jei ne Jungtinių Valstijų pagalba, įskaitant D. Trumpo administracijos laikotarpiu suteiktą paramą, Ukrainos dabar nebūtų, – sakė jis. – Ukraina kaip suvereni valstybė neegzistuotų.“

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