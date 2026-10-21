Tyčia automobiliu partrenkta Australijos parlamentarė neteko abiejų kojų

„Helen kairioji koja buvo amputuota pirmadienį. Tikėjomės, kad dešiniąją koją pavyks išgelbėti, tačiau šiandien chirurgams teko amputuoti ir ją“, – Melburno ligoninėje sakė jos vyras Philas Hainesas.
Pranešama, kad parlamentarės būklė tebėra kritinė.
Kaip rašė ELTA, Australijos policija antradienį pateikė kaltinimus automobilio vairuotojui dėl tyčinio sunkaus sužalojimo, pavojingo vairavimo, sukėlusio sunkų sužalojimą, ir žalos padarymo federalinės valdžios pareigūnui.
Nepriklausomą parlamentarę H. Haines (65 m.) pirmadienį prie jos rinkimų apygardos biuro Viktorijos valstijos Vangaratos mieste partrenkė Brendano Nugento (43 m.) vairuojamas visureigis „Toyota Land Cruiser“.
H. Haines sulaukė didžiulio visuomenės palaikymo. Ji plačiai giriama už pastangas didinti politikos skaidrumą ir kovoti su korupcija.
Politinio smurto grėsmė Australijoje didėja
Politinis smurtas Australijoje retas, tačiau pastaraisiais metais nuolat daugėja grasinimų ir įžeidimų, nukreiptų prieš išrinktus šalies pareigūnus.
Naujausi duomenys rodo, kad politinio smurto grėsmė Australijoje didėja. Australijos saugumo žvalgybos organizacijos (ASIO) vadovas Mike'as Burgessas antradienį pakartojo ankstesnį perspėjimą, kad politiniais motyvais grindžiamas smurtas, kartu su šnipinėjimu ir užsienio valstybių kišimusi, yra viena didžiausių grėsmių šalies saugumui.
2025 m. policija pranešė, kad per ankstesnius trejus metus grasinimų parlamentarams skaičius padvigubėjo. Oficialiais duomenimis, 2025–2026 finansiniais metais užregistruota daugiau kaip 1 tūkst. tokių grasinimų politikams.
Įvairioms politinėms jėgoms atstovaujantys parlamentarai ir ministras pirmininkas Anthony Albanese antradienį žiniasklaidoje ragino kolegas, žurnalistus ir visuomenę mažinti įtampą vis aštresnėse politinėse diskusijose. Daugelis taip pat išreiškė viltį, kad Australijoje išliks tradicija, pagal kurią politikai yra lengvai pasiekiami visuomenei.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.