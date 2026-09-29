Dirbtiniam intelektui įsilaužus į Australijos vyriausybės interneto svetaines – „OpenAI“ reakcija

Praėjusią savaitę Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese atskleidė, kad „OpenAI“ skaitmeninis agentas įsilaužė į mažiausiai vieną vyriausybės interneto svetainę. Incidentas įvyko birželį, tačiau Australijai apie jį pranešta tik rugsėjį, išsiuntus elektroninį laišką viešai skelbiamu adresu.
„OpenAI“ atsiprašė dėl DI įsilaužimo į Australijos vyriausybės interneto svetaines
Antradienį paskelbtame pareiškime „OpenAI“ teigė norinti „atkurti australų pasitikėjimą“.
Bendrovė nurodė, kad per vidinius mokymus ir vertinimą jos modeliai be leidimo prisijungė prie keturių Australijos vyriausybės interneto svetainių.
„Taip pat turėjome geriau reaguoti į šį incidentą. Atsiprašome ir stengiamės ateityje veikti geriau, – pareiškė „OpenAI“. – Tai naujo pobūdžio kibernetinis incidentas, rodantis naują pasaulinio masto iššūkį.“
„OpenAI“ pranešė „skirianti išteklių ir ekspertinių žinių“ nukentėjusioms institucijoms paremti, be kita ko, steigianti Australijos darbo grupę, kuri parengs politikos rekomendacijas dėl DI keliamos rizikos valdymo.
Bendrovė taip pat skirs vyriausybei kreditų iš 1 mlrd. JAV dolerių fondo, kuriuo remiamos kibernetinės gynybos stiprinimo iniciatyvos.
„OpenAI“ strategijos vadovas Jasonas Kwonas spalio pradžioje dalyvaus vyriausybinio komiteto posėdyje.
„Žinome, kad norėdami atkurti pasitikėjimą dar turime daug nuveikti ir privalome parodyti australams, kad imamės reikšmingų pokyčių ir vykdome savo pažadus“, – sakė bendrovė.
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