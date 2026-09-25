Dėl dirbtinio intelekto – Billo Gateso įspėjimas: gali sukelti „milijardą mirčių“

„DI tikrai yra pakankamai galingas, kad paskatintų įvykius, kurie, na, žinote, galėtų lemti milijardo žmonių mirtį“, – sakė jis NBC, paklaustas, ar, jo manymu, DI yra pakankamai galingas, kad pražudytų visą žmoniją.
„Dar niekada nebuvo tokio galingo ginklo kaip piktų kėslų turinčių žmonių ir jų naudojamų naujausių DI priemonių derinys“, – sakė JAV milijardierius.
„Niekas nemano, kad pakanka savireguliacijos“
Paklaustas, ar, jo manymu, DI reguliuoti reikia teisės aktų, B. Gatesas sakė: „Niekas nemano, kad pakanka savireguliacijos.“
„Reikia, kad teisėsaugos institucijos ir politikai įsitrauktų į diskusiją, kokios turėtų būti apsaugos priemonės ir priežiūra.“
Diskusijos dėl DI reguliavimo įgavo naują pagreitį po to, kai pirmaujančios bendrovės, įskaitant „ChatGPT“ kūrėją „OpenAI“ ir „Anthropic“, po virtinės didelio atgarsio sulaukusių kibernetinių įsilaužimų pareiškė esančios pasirengusios sulėtinti šios technologijos plėtrą.
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