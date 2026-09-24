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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

„OpenAI“ agentas be leidimo įsibrovė į vyriausybės sistemas: Australijos premjeras neslepia susirūpinimo

2026-09-24 08:40 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-24 08:40
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Bendrovės „OpenAI“ dirbtinio intelekto (DI) modelis be leidimo pateko į mažiausiai vieną Australijos vyriausybės interneto svetainę, trečiadienį pranešė ministras pirmininkas Anthony Albanese.

„Jie žaidžia su mūsų gyvenimais“: buvęs „OpenAI“ darbuotojas paskelbė kraupų perspėjimą | Scanpix nuotr.
GALERIJA (8)

Bendrovės „OpenAI“ dirbtinio intelekto (DI) modelis be leidimo pateko į mažiausiai vieną Australijos vyriausybės interneto svetainę, trečiadienį pranešė ministras pirmininkas Anthony Albanese.

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Pasak A. Albanese, „OpenAI“ agentas pasiekė viešus ir neviešus failus, saugomus valstybės finansuojamos visuotinės Australijos sveikatos draudimo sistemos „Medicare“ statistikos portale. Premjeras pridūrė, kad per šį incidentą galėjo nukentėti dar trys vyriausybės sistemos.

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Manoma, kad prie asmeninės informacijos prieita nebuvo, tačiau tyrimai tęsiami, JT Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose žurnalistams sakė A. Albanese.

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„Vis dėlto ši situacija akivaizdžiai nepriimtina“, – sakė A. Albanese.

Pasak A. Albanese, incidentas įvyko birželį, tačiau Australija apie jį buvo informuota tik rugsėjį, kai į viešą elektroninio pašto dėžutę buvo atsiųstas laiškas.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dirbtinis intelektas

„Incidentas buvo realus ir rimtas“

A. Albanese teigė kalbėjęsis su bendrovės „OpenAI“ generaliniu direktoriumi Samu Altmanu ir išreiškęs didžiulį Australijos susirūpinimą dėl incidento bei dėl to, kaip apie jį buvo informuota vyriausybė.

„Tai, kad taip nutiko, buvo šokas, nes incidentas buvo realus ir rimtas. Tačiau, manau, tai galima buvo numatyti – pačios DI bendrovės yra sakiusios, kad viena iš rizikų, su kuriomis turime susidoroti, yra ta, jog dirbtinis intelektas gali pradėti veikti savarankiškai“, – sakė jis.

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„OpenAI“ pareiškime nurodė, kad pažeidimas buvo aptiktas rugpjūtį atliekant patikrinimą.

Bendrovė teigė neradusi įrodymų, kad būtų buvę pasiekta pacientų duomenų.

„Informavome organizacijas ir teikiame techninę informaciją, kad padėtume joms atlikti tyrimus ir pašalinti galimas saugumo spragas. Mūsų išsamus patikrinimas tebevyksta, o mes ir toliau esame įsipareigoję užtikrinti skaidrumą šiais klausimais ir dalytis tuo, ką sužinome tęsdami šį darbą“, – nurodė „OpenAI“.

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