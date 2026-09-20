Prie garsiojo Sidnėjaus paplūdimio – kraupus išpuolis: mirtinai subadyta 90-metė

Naujojo Pietų Velso pareigūnai pranešė, kad pagalbos tarnybos buvo iškviestos apie 17 val. 15 min. vietos (10 val. 15 min. Lietuvos) laiku gavus pranešimą apie subadymą Čamberso alėjoje, esančioje vos už kelių metrų nuo paplūdimio.
Moteris rasta su „giliais liemens sužalojimais“ ir mirė įvykio vietoje.
Policija nurodė, kad 47 metų vyrui, kuris buvo pažįstamas su moterimi, pareikšti kaltinimai dėl smurto artimoje aplinkoje nulemto nužudymo, jis sulaikytas be teisės būti paleistam už užstatą.
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