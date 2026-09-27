Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Mokslininkai įspėja: kuo labiau pasikliausime DI, tuo sunkiau bus jį išjungti

2026-09-27 11:30 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-27 11:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pastarosiomis savaitėmis vėl suaktyvėjus diskusijoms dėl dirbtinio intelekto (DI) potencialiai keliamo pavojaus, mokslininkai dar kartą įspėjo, kad ši technologija gali sunaikinti žmoniją, o dirbtinio intelekto (DI) įmonių vadovai teigia, kad šios technologijos plėtrą reikia sulėtinti.

Dirbtinis intelektas tampa ginklu – „Claude“ panaudotas sekimui, propagandai ir raketų kūrimui: „Turime sulėtinti tempą“ (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (8)

Pastarosiomis savaitėmis vėl suaktyvėjus diskusijoms dėl dirbtinio intelekto (DI) potencialiai keliamo pavojaus, mokslininkai dar kartą įspėjo, kad ši technologija gali sunaikinti žmoniją, o dirbtinio intelekto (DI) įmonių vadovai teigia, kad šios technologijos plėtrą reikia sulėtinti.

REKLAMA
2

Vienas iš DI įmonės „Anthropic“ įkūrėjų šią savaitę BBC teigė manąs, kad dirbtiniam intelektui būtinas „avarinio išjungimo“ mygtukas. Tačiau jei DI sistema imtų veikti savavališkai, ar ją iš viso įmanoma išjungti?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ar egzistuoja „avarinio išjungimo“ mygtukas?

„DI kibernetinio saugumo požiūriu terminas „avarinio išjungimo“ mygtukas reiškia galimybę nutraukti DI agento veiksmų vykdymą“, – AFP sakė Toronto universiteto kompiuterinio saugumo ir DI specialistas profesorius Nicolas Papernot.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, asmuo ar organizacija, naudojanti DI agentą, gali jį sustabdyti atimdama jam prieigą prie veikimui reikalingų duomenų apdorojimo išteklių. Situacija tampa sudėtingesnė, jei programai buvo leista veikti už jos pradinės aplinkos ribų.

REKLAMA

N. Papernot numatė scenarijų, pagal kurį DI galėtų būti panaudotas savarankiškai besidauginančiam kenkėjiškam programiniam kodui platinti. „Tokiu atveju turėtume vienu metu nutraukti visų tokios programos sukurtų kopijų veiklą – įrenginys po įrenginio“, – sakė jis.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dirbtinis intelektas

Ar tikrai galime išjungti DI?

DI ekspertas iš Prancūzijos nacionalinio mokslinių tyrimų centro (CNRS) Thierry Poibeau teigė, kad mintis apie vieną mygtuką, kuris leistų mums „išjungti DI“, yra klaidinanti.

REKLAMA
REKLAMA

„Iš tikrųjų negalima tiesiog taip paprastai išjungti DI, – sakė jis. – Pasaulyje yra milžiniškas skaičius įmonių ir įvairiausių programinės įrangos bei paslaugų. Nėra nė vieno asmens, kuris kontroliuotų DI kaip visumą.“

Tačiau galima išjungti konkrečią sistemą, jei kontroliuojate mašinas ir paslaugas, nuo kurių ji priklauso.

Naujojo Pietų Velso universitete Kanberoje kompiuterinių mokslų profesorius Husseinas Abbassas „LinkedIn“ tinkle rašė, kad DI sistemas galima suskirstyti į tris sudėtingumo lygius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmajame lygyje – centralizuotoje DI sistemoje, kuri visiškai priklauso nuo jos operatoriaus, – avarinio išjungimo mechanizmas būtų „teoriškai ir praktiškai įmanomas“.

Tačiau kituose dviejuose „decentralizuotuose“ scenarijuose, kur DI programoms suteikti leidimai valdyti kitą programinę įrangą, failus, mašinas ar net sistemas, sustabdyti viską būtų kur kas sudėtingiau.

REKLAMA

Koks yra „avarinio išjungimo“ pavojus?

Kuo labiau DI integruojama į kasdienes veiklas, tuo didesnė rizika, kad jos išjungimas paralyžiuos ir teisėtą naudojimą.

„Kadangi DI vis labiau įsitvirtina visose mūsų institucijose ir įmonėse, o mes, naudodami DI, automatizuojame vis daugiau kasdienio gyvenimo aspektų, bus sunkiau panaudoti duomenų apdorojimo galią kaip avarinio išjungimo mechanizmą, nes tai reikš, kad visos kitos teisėtos funkcijos taip pat sustos“, – sakė N. Papernot.

REKLAMA

DI sistemos sustabdymas galėtų pabloginti paslaugas, nuo kurių jau dabar priklauso įmonės, viešojo administravimo įstaigos ar sveikatos priežiūros įstaigos. Tokio žingsnio poveikis būtų milžiniškas, pabrėžė jis.

Pavojų įžvelgia ne visi

Tuo metu kai kurie žymūs visuomenės veikėjai įspėjo, kad nereikėtų skleisti panikos dėl DI.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmeta kalbas apie DI esą keliamą egzistencinę grėsmę ir tokias kalbas vadina apgaule, o „Meta“ generalinis direktorius Markas Zuckerbergas neseniai pasisakė prieš raginimus lėtinti DI plėtrą ir teigė, kad rinkos paskatos ir teisinė atsakomybė yra geriausios apsaugos priemonės.

Sorbonos universiteto informatikos profesoriaus Jeano-Gabrielio Ganascios nuomone, diskusijos apie „avarinį išjungimą“ gali skatinti klaidingą įsitikinimą, kad didžiausias DI keliamas pavojus yra tai, jog jis gali išsiugdyti savarankišką valią. Anot jo, konkretesnis pavojus slypi mūsų didėjančioje priklausomybėje nuo tokių sistemų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dirbtinis intelektas 123rf.com
Buvęs „Google“ darbuotojas skambina pavojaus varpais: „DI gali mus visus pražudyti“ (6)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų