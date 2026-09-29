Naudojatės dirbtinio intelekto įrankiais? Pasitikrinkite, ar esate pažymėję 1 varnelę – dažnas to net nežino

Tad kaip išgyventi šiame dirbtinio intelekto amžiuje? Kaip atskirti, kuri informacija yra sugeneruota dirbtinio intelekto, o kuri yra sukurta tikro žmogaus, ir kaip saugiai naudotis dirbtiniu intelektu?
Apie tai tv3.lt laidoje „Žurnalisto darbas iš arti“ kalbamės su Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės docentu, dirbtinio intelekto lektoriumi ir entuziastu Kristijonu Jakobsonu.
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Jeigu prieš kelis metus atrodė, kad dirbtinio intelekto sugeneruoti tekstai, nuotraukos ar vaizdo įrašai yra juokingi, tai šiuo metu situacija yra visai kitokia. Dažnai jau net nebeįmanoma atskirti, kurią informaciją sugeneravo DI, o ką sukūrė pats žmogus.
„Vien iš pažiūros be papildomų kažkokių įrankių atskirti praktiškai neįmanoma. Ne tik nuotraukų, bet ir vaizdo įrašų darosi nebeįmanoma atskirti“, – teigė K. Jakubsonas.
Tačiau tam, kad dirbtinis intelektas sugeneruotų nuotraukas, vaizdo įrašus ar tekstus, jam reikia žmogaus suteikiamos informacijos. Didelė dalis DI įrankių vartotojų nė nesusimąsto, kokiais duomeninis dalijasi ir kur vėliau jie nukeliauja.
„Per mokymus pirmas dalykas, nuo kurio pradedame, tai visada sakau pasižiūrėkite, ar jūs nesate palikę įjungtos tokios varnelės, kad sutinkate, kad jūsų įkėlti duomenys būtų panaudojami modelių apmokymui.
Ką tai reiškia? Kad jeigu nesate išsijungę, o pagal nutylėjimą, kai tik susikuriate paskyrą, nesvarbu, ar mokamą, ar nemokamą, jeigu tai yra asmeninė paskyra, yra įjungta, reiškia, viskas, ką jūs įkeliate, visi dokumentai, Excell'iai, užklausos, viskas saugoma ir vėliau būna panaudojama modelio apmokymui“, – įspėjo K. Jakubsonas.
Tad kokiais duomenimis niekada nesidalinti su DI įrankiais? Kaip atskirti DI sugeneruotą informaciją? Kokių žingsnių imtis, kas nenukentėtumėte nei nuo dezinformacijos, nei nuo sukčių?
Apie visa tai – laidoje „Žurnalisto darbas iš arti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
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