DIENOS PJŪVIS. Hibridinės atakos Lietuvoje: kaip sumažinti jų poveikį?
Lietuvoje vis dažniau skamba frazė hibridinė ataka, bet ar tikrai žinome, kas tai yra? Ar iš Baltarusijos atskrendančius meteorologinius balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis galima taip pavadinti? Kaip žinoti, ar hibridinė ataka veiksminga bei kaip nuo to apsisaugoti? Į šiuos ir kitus saugumo aspekto, šiais neramiais laikais, klausimus, laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja pilietinio atsparumo specialistas Aidas Petrošius ir karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Anta...
(4)Žurnalisto darbas iš arti Prieš 12 val.
DIENOS PJŪVIS. Kova – ne tik mūšio lauke: gyventojus įspėja, kokie melai plinta ir kaip netapti dezinformacijos auka
Tvyrantis geopolitinis neapibrėžtumas dalyje valstybių atveria fronto linijas ne tik mūšio lauke, bet ir informacinėje erdvėje. Kur tiesa, o kur – gudriai užmaskuota dezinformacija – toks iššūkis kyla šiandienos visuomenei. Juolab kad melagienų skleidėjai jas dažnai maskuoja po tikrais faktais. Kovodami su šia problema specialistai ieško įvairių būdų, kaip pažadinti žmonių kritinį mąstymą.
Žurnalisto darbas iš arti 2025-10-29
Šakalienės atleidimas išnaudojamas Kremliaus propagandos: štai kaip bandoma įtikinti žmones
Kremliaus propaganda pasitelkia kiekvieną politinį sukrėtimą, kad pavaizduotų Lietuvą silpną, susiskaldžiusią ir be sąjungininkų paramos. Tokios žinutės siekia pakirsti pasitikėjimą NATO ir Europos Sąjunga – bet ar mūsų visuomenė pakankamai atspari, kad joms nepasiduotų? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“, diskutuoja Pilietinio atsparumo iniciatyvos dezinformacijos ir atvirų šaltinių analitikė Urtė Andriukaitytė ir Komunikacinių įtak...
Žurnalisto darbas iš arti 2025-10-28
REKLAMA
REKLAMA
DIENOS PJŪVIS. Kaip keičiasi Rusijos propagandos žinutės: kas ir kodėl sakoma apie Lietuvą?
Rusijos propagandos žinutės apie Lietuvą tampa vis agresyvesnės. Vis sparčiau siekiama diskredituoti šalį tarptautinėje arenoje ir kurstyti nepasitikėjimą Vakarų sąjungininkais.
Žurnalisto darbas iš arti 2025-10-24
„Vilniaus burbulas“ prieš likusią Lietuvą: kodėl tampame vis labiau susiskaldę?
Socialiniai tinklai tampa šiuolaikinėmis „tikrosios“ visuomenės formomis, kur vartotojai susitinka tik su panašiomis nuomonėmis, o algoritmai dar labiau sustiprina šį efektą. Ekspertai aiškina, kaip šie „burbulai“ aštrina visuomenės susiskaldymą ir kodėl tai kuria konfliktus tarp skirtingų Lietuvos realybių.
Žurnalisto darbas iš arti 2025-10-20
DIENOS PJŪVIS. Ar turime dvi Lietuvas? Kam ir kodėl naudinga kalbėti apie susiskaldymą?
Viešojoje erdvėje vis dažniau kalbama apie tai, kad Lietuva – tarsi padalinta į dvi dalis. Vieni kalba apie „elitą“ ir „paprastus žmones“, kiti – apie miestų ir regionų atotrūkį, dar kiti – apie vis didėjantį pasaulėžiūros susiskaldymą.
Žurnalisto darbas iš arti 2025-10-17
REKLAMA
REKLAMA