TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Ar turime dvi Lietuvas? Kam ir kodėl naudinga kalbėti apie susiskaldymą?

2025-10-17 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 13:57

Viešojoje erdvėje vis dažniau kalbama apie tai, kad Lietuva – tarsi padalinta į dvi dalis. Vieni kalba apie „elitą“ ir „paprastus žmones“, kiti – apie miestų ir regionų atotrūkį, dar kiti – apie vis didėjantį pasaulėžiūros susiskaldymą. Visuomenėje stiprėjantis „dviejų Lietuvų“ naratyvas kelia klausimą – ar iš tiesų tampame dviem skirtingomis valstybėmis vienoje teritorijoje, ar tai tik politinė ir komunikacinė priemonė, naudinga tam tikroms grupėms?

Kas kuria šį pasidalijimą, kodėl jis išlieka toks gajus ir kam naudingas kalbėjimas apie susiskaldymą? Ar per socialinius tinklus manipuliuojama visuomene, ar žiniasklaida praranda savo vaidmenį, o auditorija ne visada atskiria patikrintą informaciją nuo dezinformacijos?

Apie konkrečius pavyzdžius ir daugiau naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus politikos analizės instituto politologas Matas Baltrukevičius ir komunikacijos agentūros „Idea prima“ partneris Paulius Tamulionis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

