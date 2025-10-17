DIENOS PJŪVIS. Ar turime dvi Lietuvas? Kam ir kodėl naudinga kalbėti apie susiskaldymą?

Kas kuria šį pasidalijimą, kodėl jis išlieka toks gajus ir kam naudingas kalbėjimas apie susiskaldymą? Ar per socialinius tinklus manipuliuojama visuomene, ar žiniasklaida praranda savo vaidmenį, o auditorija ne visada atskiria patikrintą informaciją nuo dezinformacijos?
Apie konkrečius pavyzdžius ir daugiau naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus politikos analizės instituto politologas Matas Baltrukevičius ir komunikacijos agentūros „Idea prima“ partneris Paulius Tamulionis.
