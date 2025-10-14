Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tarpinstitucinėje kultūros asamblėjoje dalyvaus Jaunimo organizacijų palaikymo grupė

2025-10-14 13:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 13:09

 Reikšdamos paramą Kultūros asamblėjai, antradienį 23 jaunimo organizacijos, tarp kurių ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, pranešė įsteigusios Jaunimo organizacijų palaikymo grupę.

Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila

 Reikšdamos paramą Kultūros asamblėjai, antradienį 23 jaunimo organizacijos, tarp kurių ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, pranešė įsteigusios Jaunimo organizacijų palaikymo grupę.

REKLAMA
2

Lietuvos jaunimo organizacijų  tarybos (LIJOT) teigimu, kultūra turi likti laisva ir atvira jaunimui erdve, o ne būti naudojama kaip politinių žaidimų įrankis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Palaikymo grupė viliasi, kad jaunimo organizacijų ir jaunimo balsas prisidės prie kultūros bendruomenės pastangų išlaikyti nepriklausomą ir demokratinę kultūros politiką. Palaikymo grupė siekia, kad kiekvienas jaunas žmogus jaustų, jog kultūra priklauso jam – ne valdžiai, ne partijoms, o visuomenei“, – rašoma LIJOT pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos protestuojantys kultūrininkai antradienį organizuoja ketvirtąją, tarpsektorinę Kultūros asamblėją. Skelbiama, kad į ją jungiasi medikų, aplinkosaugininkų, sporto atstovų sektoriai, taip pat ir susibūrusi Jaunimo organizacijų palaikymo grupė.

REKLAMA

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.

REKLAMA
REKLAMA

Šie mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos. 

LSDP perėmus Kultūros ministeriją savon atsakomybėn, premjerė Inga Ruginienė teigė, kad kandidato į kultūros ministrus ieškos pati.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų