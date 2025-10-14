Tarpinstitucinėje kultūros asamblėjoje dalyvaus Jaunimo organizacijų palaikymo grupė

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LIJOT) teigimu, kultūra turi likti laisva ir atvira jaunimui erdve, o ne būti naudojama kaip politinių žaidimų įrankis.
„Palaikymo grupė viliasi, kad jaunimo organizacijų ir jaunimo balsas prisidės prie kultūros bendruomenės pastangų išlaikyti nepriklausomą ir demokratinę kultūros politiką. Palaikymo grupė siekia, kad kiekvienas jaunas žmogus jaustų, jog kultūra priklauso jam – ne valdžiai, ne partijoms, o visuomenei“, – rašoma LIJOT pranešime.
Kaip skelbta, dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos protestuojantys kultūrininkai antradienį organizuoja ketvirtąją, tarpsektorinę Kultūros asamblėją. Skelbiama, kad į ją jungiasi medikų, aplinkosaugininkų, sporto atstovų sektoriai, taip pat ir susibūrusi Jaunimo organizacijų palaikymo grupė.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Šie mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
LSDP perėmus Kultūros ministeriją savon atsakomybėn, premjerė Inga Ruginienė teigė, kad kandidato į kultūros ministrus ieškos pati.
