Antradienį kultūrininkai rinksis į ketvirtąją tarpsektorinę asamblėją: keliamų reikalavimų nekeičia

„Mūsų tikslas – kviesti sektorius, kurie išreiškia mums palaikymą. Šios asamblėjos tikslas yra atrasti bendrus taškus, kurie mums svarbūs, dėl kurių mums skauda, kurie mums aktualūs (…), pasikalbėti, ką mes kartu galime nuveikti. Konkrečių tikslų dabartiniame etape nėra, yra tiesiog (tikslas – ELTA) išgirsti vieni kitus“, – pirmadienį Eltai komentavo Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
Nors šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė, kad perims Kultūros ministeriją į savo rankas, tai dar negarantuoja, kad „aušriečiai“ nedirbs ministerijos komandoje, sako G. Masteikaitė. Todėl, anot jos, reikalavimas atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos – išlieka.
„Mes neturime jokių garantijų, kad politinėje ministerijos komandoje nebus „Nemuno aušros“ žmonių. Kol garantijų nebus, mūsų reikalavimas nesikeičia (...) – visoje politinėje komandoje negali būti „Nemuno aušros“ žmonių. Tai nėra apie ministrą ar kitą asmenį, tas prašymas taikomas visai komandai. Mes dabar lauksime sprendimų, nes kol kas neturime jokių garantijų, kad „Nemuno aušros“ kandidatai nebus siūlomi į, pavyzdžiui, viceministrus ir kanclerio poziciją“, – tvirtino ji.
Anot G. Masteikaitės, bendrą situaciją kultūros bendruomenė vertins tada, kai bus pateikti konkretūs kandidatai į kultūros ministro pareigas ir ministerijos vadovybę.
„Kol to pasiūlymo nėra – mes nei džiaugiamės, nei liūdime. Kol kas jaučiame, kad situacija nėra pasikeitusi ir dar mes nematom bendros dėlionės“, – pridūrė Kultūros asamblėjos atstovė.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Šie mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
LSDP perėmus Kultūros ministeriją savon atsakomybėn, premjerė Inga Ruginienė teigė, kad kandidato į kultūros ministrus ieškos pati.
