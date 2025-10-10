Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klišonis: „aušriečių“ teiginiai apie Vilniaus „elitą“ – spjūvis savivaldybėms

2025-10-10 12:21 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 12:21

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Audrius Klišonis sako, kad „aušriečių" teiginiai, neva kultūra yra matoma tik Vilniaus „elito" žmonėms, yra mažesnių miestų gyventojų pažeminimas.

Audrius Klišonis BNS Foto

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Audrius Klišonis sako, kad „aušriečių“ teiginiai, neva kultūra yra matoma tik Vilniaus „elito“ žmonėms, yra mažesnių miestų gyventojų pažeminimas.

1

„Įžeidė (Ignoto Adomavičiaus – ELTA) buvusio ministro pasakymai, kad Skuodas nežino, kas yra Čiurlionis. Tai man iš tikrųjų rodo, kad tas žmogus, kuris buvo pretendentas į kultūros ministrus, jis apie Čiurlionį nėra nieko skaitęs (...) geriau nekalbėtų, o patylėtų“, – Eltai penktadienį komentavo LSA vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot LSA vadovo, kultūros renginiai yra prieinami ne tik sostinės gyventojams. 

„Savivaldybės turėjo visą eilę renginių, prieinamumas buvo didelis ir tai yra spjūvis žmonėms, kurie stengiasi, dirba visą gyvenimą“, – teigė A. Klišonis. 

ELTA primena, kad socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. 

Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.

