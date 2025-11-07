 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Driežažmogiai ir kagėbistas Landsbergis: kodėl vis dar tikime sąmokslo teorijomis?

2025-11-07 13:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 13:57

Pasaulyje nuolat plinta sąmokslo teorijos, o kai kurios gali net įžiebti politinius neramumus, tokius kaip Kapitolijaus šturmas 2020 metais. Kultūros ministerijoje pradėjus dirbti viceministrui, kuris domėjosi iš Rusijos kilusia ritmologija, aiškinamės, kodėl vis dar tikime pseudomokslu ir sąmokslo teorijomis.

Pasaulyje nuolat plinta sąmokslo teorijos, o kai kurios gali net įžiebti politinius neramumus, tokius kaip Kapitolijaus šturmas 2020 metais. Kultūros ministerijoje pradėjus dirbti viceministrui, kuris domėjosi iš Rusijos kilusia ritmologija, aiškinamės, kodėl vis dar tikime pseudomokslu ir sąmokslo teorijomis.

5

Plačiau apie tai portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja filosofas, sąmokslo teorijų tyrinėtojas Alfredas Buiko ir politologas Ainius Lašas.

Nauji „dvasiniai judėjimai“ Rusijoje

Valstybės saugumo departamentas (VSD) primena, kad Rusijoje veikia sąlyginai daug naujų „dvasinių judėjimų“ ir sąmokslo teorijas platinančių organizacijų, turinčių sektos požymių. 

Dalis jų sekėjų turi ir Lietuvoje. Lietuvos žvalgybos vertinimu, potencialiai šie asmenys yra labiau paveikūs Rusijos dezinformacijai ir propagandos naratyvams, tačiau šiuo metu jų veikla nedaro didesnės įtakos valstybės vidaus procesams.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

