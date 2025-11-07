DIENOS PJŪVIS. Driežažmogiai ir kagėbistas Landsbergis: kodėl vis dar tikime sąmokslo teorijomis?

Plačiau apie tai portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja filosofas, sąmokslo teorijų tyrinėtojas Alfredas Buiko ir politologas Ainius Lašas.
Nauji „dvasiniai judėjimai“ Rusijoje
Valstybės saugumo departamentas (VSD) primena, kad Rusijoje veikia sąlyginai daug naujų „dvasinių judėjimų“ ir sąmokslo teorijas platinančių organizacijų, turinčių sektos požymių.
Dalis jų sekėjų turi ir Lietuvoje. Lietuvos žvalgybos vertinimu, potencialiai šie asmenys yra labiau paveikūs Rusijos dezinformacijai ir propagandos naratyvams, tačiau šiuo metu jų veikla nedaro didesnės įtakos valstybės vidaus procesams.
