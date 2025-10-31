Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Kaip atgauti vidinę ramybę pasaulyje, kuriame klesti dezinformacija ir baimė?

2025-10-31 13:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 13:57

Šiuolaikiniame pasaulyje informacijos srautai keičiasi akimirksniu – netikros naujienos, dezinformacija ir socialinių tinklų įtampa nuolat veikia mūsų psichiką. Daugeliui žmonių kyla klausimas, kaip išlaikyti vidinę ramybę ir saugumą, kai kasdien mus pasiekia baimę kurstančios žinutės.

Kaip dvasiniai principai ir psichologinės praktikos gali padėti susidoroti su nerimu, atrasti pusiausvyrą ir išlikti atspariems dezinformacijos poveikiui? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja kunigas, vienuolis pranciškonas Edvinas Jurgutis ir psichologas Edvardas Šidlauskas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

