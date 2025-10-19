Dažnai sapnuojate košmarus? Štai ką tai pasako apie jūsų psichiką

Apie tai, ką košmarai bei pasikartojantys nemalonūs sapnai gali pasakyti apie mūsų psichiką, atsako psichoanalitikė Agnė Kirvaitiene.
Košmarai psichoanalitikos akimis
Pasak A. Kirvaitienės, psichoanalizėje pasikartojantys sapnai, o ypač košmarai, laikomi neuroziniais simptomais, kuriuos būtina analizuoti. Tai – lyg psichikos „panikos atakos“ miego metu, atveriančios kelią į gilesnį savęs suvokimą ir emocinį augimą.
„Košmaras – tai neužbaigtas sapnas. Jo metu nesąmoningas turinys prasiveržia tiesiogiai į sąmonę, todėl žmogus pabunda išsigandęs, patyręs siaubą. Kitaip tariant, sapno darbas – procesas, kuris įprastai leidžia pasąmonei iškrauti įtampą per simbolius – čia sutrinka“, – aiškina psichoanalitikė.
Ji primena, kad Zigmundas Froidas savo 1900 m. veikale „Sapnų aiškinimas“ sapną apibrėžė kaip neišsipildžiusį, pasąmoningą norą ar troškimą.
Pasak Froido, sapno turinys pereina kelis etapus – kondensaciją, perstūmimą, simbolizaciją ir dramatizaciją – kol tampa sąmoningai priimtinas. Tačiau kai šis procesas sutrinka, atsiranda košmaras.
„Košmaras – tai tarsi nepavykęs meno kūrinys, deformuotas bandymas išreikšti save, – sako A. Kirvaitienė. – Jame slypi neišbaigtas psichikos darbas, todėl jis dažnai atspindi mūsų vidinius konfliktus ar net pasąmoningą troškimą, kurio mes patys bijome.“
Sapnas kaip psichikos kalba: nuo Froido iki šiuolaikinės psichoanalizės
Šiuolaikiniai psichoanalitikai, pasak gydytojos, sapnus vertina kiek švelniau nei Froidas. Dabar sapnai nebelaikomi vien „uždraustų norų išsipildymu“, o matomi kaip gyvas, dinamiškas psichikos procesas, padedantis žmogui apdoroti tam tikrą emocinę patirtį.
„Sapnas – tai pasąmonės ir sąmonės dialogas, kai mūsų psichika mąsto vaizdiniais, nes apibūdinti situaciją žodžiais būtų per daug skausminga.
Tai būdas „suvirškinti“ emocijas, kurias dieną ignoruojame“, – aiškina A. Kirvaitienė, remdamasi šiuolaikiniu psichoanalitiku W. Bionu.
W. Biono garsus posakis „Miegantis žmogus sapnuoja, kad mąstytų; budintis mąsto, kad galėtų sapnuoti“ apibūdina šią mintį tobulai – sapnas nėra pabėgimas nuo realybės, o jos įsisavinimas.
Pagal kitą psichoanalizės klasiką Donaldą Winnicottą, sapnas – tai tarpinė erdvė tarp vidinio ir išorinio pasaulio, kur žmogus saugiai susitinka su savo vidinėmis figūromis, simboliais ir jausmais.
Ar košmarai – universali patirtis?
Anot A. Kirvaitienės, košmarai pasireiškia visose kultūrose ir tautose, tačiau jų turinys – labai individualus. „Kiekvieno žmogaus sapnai unikalūs, visi jie atspindi asmeninę bei kultūrinę patirtį“, – teigia psichoanalitikė.
Pasak jos, kuo labiau žmogus linkęs slopinti emocijas ir gyventi vadovaudamasis tik protu, tuo labiau tikėtina, kad jo sapnai bus juodai balti, nemalonūs ar net košmariški.
Kita vertus, ryškūs, spalvoti sapnai dažniausiai būdingi žmonėms, gebantiems suvokti savo emocijas ir turintiems gerai išlavintą intuiciją.
Taip pat, pasak gydytojos, sapnai neatsiejami nuo kultūros.
„Froido mokinys Carlas Gustavas Jungas teigė, jog visi žmonės dalijasi kolektyvine pasąmone, kurioje glūdi bendri simboliai ir archetipai.
Per sapnus mes susisiekiame su šiuo bendru žmogiškuoju klodu, o jų simbolika padeda geriau suprasti save bei savo gyvenimo kryptį“, – toliau pasakoja A. Kirvaitienė.
Košmarai – pasąmonės siunčiamos žinutės
„Sapnas – tai emocinė komunikacija, pasąmonės laiškas mums patiems“, – sako psichoanalitikė.
Šiuolaikinėje psichoterapijoje sapnai nebėra aiškinami pažodžiui. Vietoje to terapeutas padeda suprasti žmogui, kokį jausmą sapnas perduoda, ką jis sako apie jo santykius, emocinę būseną ar neišspręstus konfliktus.
„Ypatingą dėmesį reikia skirti pasikartojantiems sapnams – jie dažnai signalizuoja, kad žmogus kažką svarbaus apie save pražiūri. Košmarai, priešingai nei įprasti sapnai, atskleidžia, kad žmogus nesugeba susidoroti su tam tikra emocine patirtimi“, – aiškina psichoanalitikė.
Tiesa, kartais košmarai signalizuoja apie kai ką rimtesnio. Pasak A. Kirvaitienės, nuolatiniai košmarai gali būti susiję su potrauminiu streso sutrikimu (PTSS), depresija ar nerimo sutrikimais:
„Pacientai, kurie skundžiasi ilgalaikiais košmarais, dažnai turi neišspręstų emocinių traumų. Tačiau gera žinia ta, kad psichoterapijos metu tai palengvėja ir dažniausiai visiškai išnyksta.“
Ką reiškia pasikartojantys motyvai – bėgimas, griuvimas, mirtis
Košmarai su pasikartojančiais motyvais, tokiais kaip bėgimas, griuvimas ar persekiojimas, dažniausiai rodo, kad žmogus bėga nuo savo vidinės tiesos.
„Mirtis sapne dažnai reiškia ne fizinę grėsmę, o vidinės dalies „mirtį“ – kai žmogus išduoda save, savo talentus, gyvenimo kryptį. Tokie sapnai – tai sielos šauksmas: „Atsipeikėk, ką tu darai?“ – aiškina A. Kirvaitienė.
Kodėl kyla košmarai: nuo fiziologijos iki pasąmonės
Košmarai, pasak psichoanalitikės, gali kilti dėl daugybės priežasčių – tiek biologinių, tiek psichologinių.
Biologinės priežastys:
- Sutrikęs REM miego ciklas;
- Vaistų (ypač antidepresantų) poveikis;
- Alkoholis, nikotinas, narkotikai;
- Miego trūkumas ar karščiavimas.
Psichologinės priežastys:
- Stresas, nerimas, įtampa;
- Trauminės patirtys;
- Užslopintos emocijos – pyktis, kaltė, liūdesys, bejėgiškumas.
„Mūsų visuomenėje nepriimta rodyti neigiamų emocijų. Tačiau tai, ką slopiname dieną, naktį iškyla sapnuose“, – pabrėžia A. Kirvaitienė.
Kaip suvaldyti košmarus?
Paklausta, ką daryti norint suvaldyti kamuojančius košmarus, psichoanalitikė atsako: „Norint sumažinti košmarų dažnį, svarbiausia – neignoruoti jų prasmės.
Pirmiausia rekomenduoju sapnus užsirašyti vos prabudus. Tada užduokite sau klausimą – su kuo tai man asocijuojasi? Ką jaučiau sapne? Sapno analizė padeda ne tik suprasti, bet ir paleisti įtampą.“
Taip pat taikomos specialios technikos, pavyzdžiui, sapnų perrašymo terapija (Imagery Rehearsal Therapy), kai žmogus sąmoningai pakeičia sapno pabaigą į „saugesnę“ versiją.
„Geriausia, kai šį procesą lydi analitinės pakraipos psichoterapeutas. Sapnai – tai ne priešas, o durys į gilesnį savęs pažinimą.
Kai žmogus priima ir įsisąmonina savo jausmus, košmarai tampa nebereikalingi ir galiausiai dingsta“, – apibendrina A. Kirvaitienė.
Psichoanalitikė primena, kad net ir baisiausias sapnas gali tapti vertingu gidu:
„Kai košmaras sukrėtė – tai ženklas, kad psichika prašo būti išgirsta. Už kiekvieno sapno slypi ne tik baimė, bet ir galimybė. Košmarai – tai mūsų sielos signalai, kad metas pabusti ne tik iš miego, bet ir gyvenime.“
