  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
DIENOS PJŪVIS. Hibridinės atakos Lietuvoje: kaip sumažinti jų poveikį?

2025-10-30 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-30 13:57

Lietuvoje vis dažniau skamba frazė hibridinė ataka, bet ar tikrai žinome, kas tai yra? Ar iš Baltarusijos atskrendančius meteorologinius balionus su kontrabandinėmis cigaretėmi galima taip pavadinti? Kaip žinoti, ar hibridinė ataka veiksminga bei kaip nuo to apsisaugoti?

Į šiuos ir kitus saugumo aspekto šiais neramiais laikais klausimus, laidoje „Dienos pjūvis“ aptars pilietinio atsparumo specialistas Aidas Petrošius ir karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

