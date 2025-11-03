 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Visuomenę sukrečiančios istorijos: kokios teisinės sistemos spragos labiausiai bado akis?

2025-11-03 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 13:57

Visuomenę sukrečiančios istorijos dažnai išryškina tai, ką daugelis jaučia, bet sunkiai įvardija – institucijų neveiklumą ir sistemines spragas, kurios leidžia žmonėms gyventi siaube metų metus. Po naujausio visuomenininko ir žurnalisto Skirmanto Malinausko paviešinto pasakojimo apie Kauno priemiestyje smurtą patiriančias moteris ir jų beviltišką kovą už saugumą, kyla klausimas – ar valstybė iš tiesų pajėgi apginti pažeidžiamiausius?

Visuomenę sukrečiančios istorijos dažnai išryškina tai, ką daugelis jaučia, bet sunkiai įvardija – institucijų neveiklumą ir sistemines spragas, kurios leidžia žmonėms gyventi siaube metų metus. Po naujausio visuomenininko ir žurnalisto Skirmanto Malinausko paviešinto pasakojimo apie Kauno priemiestyje smurtą patiriančias moteris ir jų beviltišką kovą už saugumą, kyla klausimas – ar valstybė iš tiesų pajėgi apginti pažeidžiamiausius?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ar dažnai žmonės kreipiasi su panašiomis istorijomis? Ar galima rasti bendrą vardiklį tarp smurto, nepriežiūros, priklausomybių ir kitų skaudžių atvejų? Kodėl vis dar stringa pagalbos sistema ir ar viešumas tampa vieninteliu veiksmingu įrankiu, kai institucijos tyli?

Apie tai, kas sudėtingiausia viešinant skaudžias žmonių istorijas, kaip užtikrinti jų saugumą ir ar galima rasti efektyvius sprendimus giluminėms visuomenės problemoms – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja visuomenininkas, žurnalistas ir buvęs premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

