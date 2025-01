Tarp Šarūno Černiausko ir Skirmanto Malinausko auga nesutarimai: pateikė savo pozicijas

Prieš kelias dienas „Facebook“ puslapyje „Valstybinis Tautos frontas“ pasirodė S. Malinauską pašiepianti žinutė:

„Draugai, ar žinote, koks skirtumas tarp Skirmanto Malinausko ir Rūtos Janutienės? Rūta Janutienė nėra agitavusi už Skirmantą Malinauską rinkimuose.“

Toks įrašas buvo nuoroda į pakartotinius rinkimus, kuomet į antrą turą išėjo du kandidatai, tarp jų ir Rūta Janutienė. Ją iškėlė ta pati partija, kuri į premjerus delegavo ir Saulių Skvernelį. Šiai kandidatei iš S. Skvernelio ir jo tuometinio patarėjo S. Malinausko buvo leista naudoti paramą rinkimuose.

Po šiuo įrašu komentarą paliko ir tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ įkūrėjas Šarūnas Černiauskas, juo šmaikščiai norėdamas atkreipti dėmesį į anksčiau S. Malinausko lygintas sūrelių kainas.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, po tokios įvykių sekos situacija eskalavosi. Į Š. Černiausko komentarą kandžiai atsakė ir S. Malinauskas, bet jo komentaras buvo ištrintas, o pats jis paskyros buvo užblokuotas.

REKLAMA

Sureagavo įraše

Pats S. Malinauskas savo „Youtube“ paskyroje pasisakė apie tokį poelgį.

„Man ši situacija yra kuriozinė. Įsivaizduokite, jūs ateinate į humoristo pasirodymą (Valstybinis Tautos frontas būtent taip save ir pristato). Išeina žmogus, kurio nei veido, nei tapatybės jūs nežinote. Didelėje auditorijoje jis išsirenka konkrečiai jus, konkrečiai iš jūsų pasijuokia, pasityčioja ir kai jūs bandote kažką pasakyti, jis apsaugai sako: „Ne ne ne, išveskite jį iš salės ir padarykite taip, kad jis čia daugiau grįžti negalėtų ir nieko negalėtų pasakyti“, – teigė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Toliau įraše jis nagrinėjo ir „Sienos“ turinį.

Pateikė savo poziciją

Socialiniuose tinkluose į S. Malinausko įrašo įvadą sureagavo ir Š. Černiauskas. Savo pozicija jis pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Nuoširdžiai nenorėjau į tai veltis, bet visgi reikalingas #ilgaspostas. Nes exkolega Skirmantas Malinauskas įjungė taškymosi mėšlu režimą ir, kaip pats mėgsta pabrėžt, didelei savo auditorijai ištaškė, koks blogas ir šališkas tiek aš, tiek „Siena“. Ir tai buvo tiesiog žema. Bet važiuojam apie viską iš eilės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

O buvo taip. Valstybinis Tautos Frontas, sau būdingu stilium, paleido postuką su caps locku ir pasišaipė iš Skirmanto. Nusijuokiau, prisiminiau seną smagią istoriją, kaip tuometis premjero patarėjas Skirmantas narpliojo sūrelių kainų detektyvą ir parašiau komentarą. Tiksliau, tai buvo dviejų žodžių medinis bajeris: KAŽKOKS SŪRELIZMAS.

Kaip suprantu, Skirmantas baisiai įsižeidė ant visų, nes VTF postas buvo susijęs su jo išeskaluota sena sąmokslo teorija. Bet man tai nuoširdžiai net nesisuko galvoj – prisiminiau medinuką, numečiau, ir tiek žinių. O tai, ką gavau atgal, buvo be konkurencijos įstabiausia ir ilgiausia reakcija į dviejų žodžių medinuką per visą mano gyvenimą.

REKLAMA

Skirmantas savo naujausio epizodo įžangą dedikavo VTF, mano medinukui ir „Sienos“ turiniui. Keliolika minučių jis taškėsi apie tai, kaip neva vyksta kažkoks puolimas, nes jį tipo puola konservatorių simpatikai.

Pasipiktino, kaip VTF ištrynė jo komentarą po mano medinuku. O komentaras buvo apie tai, kaip 2019 metais Grybauskaitė iš manęs apdovanojimą atėmė. Skirmantas pats tą komentarą pacitavo – klausiau, ir antakiai kilo iki fizinės galimybių ribos. Net susižvengiau balsu – nes iš daug ko tokių bajerių tikėčiausi, bet ne iš Skirmanto.

REKLAMA

Žinot, kas dar lygiai tokį pat argumentą prieš mane naudojo? Išvardiju kelis, bet tikrai ne visus: Celofanas, Ignas Vėgėlė, Živilė Pinskuvienė ir net Lukašenkos oligarchas, kuris po mūsų tyrimo į sankcijų sąrašą pateko. Kodėl jie visi tą argumentą volioja metai iš metų?

Todėl, kad jis į trasą eina tada, kai nėr kaip prikibt prie mano darbo. Tik čia jau naujas lygis, nes Celofanas, Vėgėlė ir visi kiti tokiu mėšlu reagavo į Sienos tyrimus – o Skirmantas jų lygio argumentaciją pasitelkė reakcijai į dviejų žodžių bajerį. Ir jam tai atrodo visiškai ok“, – rašė Š. Černiauskas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įraše jis paminėjo, kad tuomet S. Malinauskas ėmėsi nagrinėti „Sienos“ turinį, mėgindamas įrodyti, kad jis daro tyrimus apie visus, o kad tiriamosios žurnalistos centras yra šališkas.

„Ir čia išdėstysiu kelias vietas, kur Skirmantas iškraipo informaciją ir nutyli jo naratyvui nepatogias aplinkybes.

Skirmantas mojuoja savo paties padaryta turinio analize, kurioje prikiša, neva jis tai visų politinių krypčių veikėjus tiria (nors ne žurnalistas), o mes tipo selektyviai. O dabar imkit faktų:

REKLAMA

- Skirmantas (mano galva, sąmoningai) nutyli, kad mes apskritai retai veliamės į vidaus politiką. Siena yra tarptautiškiausia žiniasklaidos organizacija Lietuvoje, kuo žiauriai didžiuojuosi. Ir tai diktuoja turinį. Liūto dalis mūsų tyrimų yra tarptautiniai, ir tik kai kuriuose iš jų išlenda su Lietuvos politika susiję veikėjai. Skirmantas tai puikiai žino, bet nutylėjo – nes kam faktais gadint gerą sąmokslo teoriją.

REKLAMA

- Skirmantas uoliai suskaičiavo lietuviškus politinius (ar pusiau politinius) personažus, kuriuos Siena narstė per visus penkerius mūsų darbo metus. Visų pirma, wow. Pašvęst tiek laiko kapstymuisi dėl dviejų žodžių – reikia ir energijos, ir užsispyrimo, ir… nemažo ego. Visų antra, jis suskaičiavo visiškai tiksliai – nes tokių veikėjų pas mus vienetai. Telpa ant rankų pirštų. Ir tai tik parodo, kad mes fokusuojamės į tarptautinius tyrimus, o lokaliais dalykais užsiimam retai. Bet Skirmantas visa tai ignoravo, vardijo mūsų tyrimų personažus ir prikišinėjo, kokie mes vienpusiški. Ir vėl nutylėjo faktus, kurie gadina jo sukurtą istoriją. Pavyzdžiui:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

1) Skirmantas prikišo tyrimą apie Valerijų Stankevičių, įtakingą (gal jau buvusį) Sauliaus Skvernelio partijos narį. O realybė tokia, kad tyrimas apie Stankevičių – tarptautinio tyrimo Cyprus Confidential dalis. Su Stankevičiaus veikla ir galimai nusuktais mokesčiais susiję dokumentai gulėjo dideliam tarptautiniam leakse. Ar Siena kalta, kad abejotinos operacijos leakse iš Kipro palietė Skvernelio partijos narį? Ar mes ten tuos duomenis pakišom? Ne, bet Skirmantas formuoja sąmokslo teoriją ir visa tai ignoruoja.

REKLAMA

2) Dar Skirmantas prikiša Dubajaus tyrimą, kurio vienas iš personažų yra buvęs (tuometinio socdemo) premjero Algirdo Butkevičiaus patarėjas Darius Jarmantavičius. Va kokia šališka ta Siena! Ir vėl nutylim, kad Jarmantavičius irgi išlindo tarptautiniam projekte Dubai Unlocked. Išlindo ir jis, ir su Rusijos karo exministru siejamas Adolfas Kaminskas, ir Airijoje sukčiavęs lietuvis. Ir apie visus juos papasakojom. Bet Skirmantas piešia vaizdą, neva mes sąmoningai prikibom tik prie Jarmantavičiaus. Ai, ir dar nutyli, kad Jarmantavičius Dubajų naudoja dviem paskirtims – ne tik šiltam gyvenimui, bet ir FNTT klausimų vengimui. Nes FNTT jau keletą metų pono Dariaus ieško. Bet čia mes blogi ir tendencingi, nekreipkit dėmesio.

REKLAMA

3) Skirmantas tvirtina, neva mes neliečiam nei konservatorių, nei liberalų, nei Laisvės partijos politikų. Ir tai netiesa. Kaip suprantu, Skirmantas detaliai ir aistringai nagrinėjo penkerius metus mūsų darbo. Bet kažkaip praleido tyrimą apie EBSW reikalus, kuriame minimas buvęs liberalų kandidatas į Druskininkų merus Vladas Trinkūnas. Aha, TAS Trinkūnas, TOS Trinkūnaitės tėvas. Trinkūno pavardę radom tarptautiniam leakse – kaip ir Jarmantavičiaus ar Stankevičiaus. Ir Trinkūno skalbinius viešai iškabinom keli metai iki nacionalinės šlovės šiai pavardei. Before it was cool, taip sakant.

REKLAMA

REKLAMA

4) Tyrimas apie Igno Vėgėlės šeimos verslą – dar vienas mūsų menamo šališkumo „įrodymas”. Ir vėl – Skirmantas dailiai nutyli viską, kas nepatogu. Nuo 2022 metų maždaug pusė (gal net daugiau) mūsų tyrimų vienaip ar kitaip susiję su sankcijomis. Sąmoningai pasirinkom šią kryptį, nes tai geriausia, ką mes galim padaryti dėl Ukrainos. Tyrimas #kandidatasIrKondyškės – dar viena istorija apie sankcijas. Beje, muitinė dėl šio tyrimo atskleistų aplinkybių neseniai pradėjo administracinio nusižengimo procedūrą – taigi Vėgėlių verslui, kaip suprantu, gresia bauda. Ir tai būtų viena daugybės baudų ir kitų poveikio priemonių, kurios Lietuvos įmonėms paskirtos pagal Sienos tyrimuose atskleistą informaciją. Bet Skirmantas ir vėl praleidžia visas nepatogias detales ir formuoja šališkumo naratyvą“, – rašė jis.

Įrašo pabaigoje pats žurnalistas užsiminė nesitikėjęs, kad juokelis peraugs į tokį konfliktą.

„<...> Bet turiu pripažint, kad vienoje vietoje Skirmantas tikrai teisus. Jis nėra žurnalistas.

Rašau šitą ir man nuoširdžiai šlykštu. Nesitikėjau shitstormo dėl dviejų žodžių medinuko, ir juo labiau nesitikėjau, kad Skirmantas nusiris iki tokio lygio, kai dėl sau patogios legendos kūrimo ignoruoja jam pačiam žinomus faktus ar tiesiog meluoja.

REKLAMA

Daugiau apie Skirmanto išsitaškymus nekalbėsiu. Mano prioritetas – žurnalistika, kuria, jums leidus, toliau ir užsiimsiu.

P.S.: Miglė irgi buvo įsukta į Skirmanto šūdų malūną, dėl ko man labai apmaudu. Miglės pasisakymą įmesiu komentaruose“, – rašė vyras.

Pilną Š. Černiausko įrašą skaitykite įraše: