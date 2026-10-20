Sukrečiantis išpuolis Australijoje: parlamentarė neteko kojos

Politinis smurtas Australijoje retas, tačiau pastaraisiais metais nuolat daugėja grasinimų ir įžeidimų, nukreiptų prieš išrinktus šalies pareigūnus.
Ministras pirmininkas Anthony Albanese pareiškė, kad šis išpuolis yra „mūsų charakterio išbandymas“. H. Haines sulaukė didžiulio palaikymo; ji plačiai giriama už pastangas didinti politikos skaidrumą ir kovoti su korupcija.
Pirmadienį apie 15.35 val. vietos laiku į ją atsitrenkė automobilis „Toyota Land Cruiser“ prie jos biuro Vangaratos mieste, kiek daugiau kaip už 200 kilometrų į šiaurės rytus nuo Melburno.
Liudytojai nacionaliniam transliuotojui ABC pasakojo išgirdę smūgį ir pamatę tarp dviejų automobilių prispaustą moterį.
A. Albanese teigė, kad išpuolis įvyko, kai parlamentarė iš savo automobilio bagažinės išiminėjo daiktus. Pasak jo, pravažiavęs vairuotojas apsisuko ir grįžo prie jos.
„Akivaizdu, kad tai buvo tyčinis veiksmas“, – sakė jis.
Kirpėjas – didvyris
65 metų parlamentarė buvo kritinės būklės. Naktį jai buvo atlikta operacija Melburno Alfredo ligoninėje.
Nacionalinis transliuotojas ABC ir laikraštis „The Sydney Morning Herald“ pranešė, kad ji neteko kojos.
„Helen tebėra ligoninėje, jos būklė kritinė. Vakar vakare kalbėjausi su jos vyru Philu, o jai naktį buvo atlikta operacija“, – Australijos rytinėje laidoje „Sunrise“ sakė A. Albanese.
„Visi australai mintimis yra su jos šeima, daugybe draugų ir bendruomene“, – pridūrė jis.
43 metų vairuotoją sulaikė vietos kirpėjas Ricky Jefferiesas, dabar plačiai vadinamas didvyriu.
R. Jefferiesas žurnalistams sakė, kad pirmiausia pagalvojo: „Mano žmona nusimintų, jei susižeisčiau.“
„Mano šeima man yra viskas, o bendruomenė – antras svarbiausias dalykas“, – akivaizdžiai sukrėstas žurnalistams sakė jis.
„Kiti čia buvę žmonės padarė kur kas daugiau nei aš (...) jie nusipelno padėkos.“
Sukrečiantis išpuolis
Vairuotojas buvo sulaikytas, jo automobilyje policija rado peilį.
Australijos žiniasklaida pranešė, kad šis vyras policijai buvo žinomas ir kad jo vardas – Brendanas Nugentas.
Federalinė policija, kovos su terorizmu padalinys ir Viktorijos valstijos teisėsaugos institucijos tęsia tyrimą. Antradienio rytą vyras tebebuvo sulaikytas.
Federalinė policija pranešė kartu su vietos teisėsaugos institucijomis svarstanti galimus kaltinimus, įskaitant valstybės pareigūno sužalojimą – už šį nusikaltimą gresia iki 10 metų laisvės atėmimo.
Įtariamo užpuoliko motyvas kol kas nežinomas. A. Albanese atsisakė spėlioti, kol vyksta tyrimas.
Tačiau jis apgailestavo, kad pastaraisiais metais politinės diskusijos Australijoje tapo pernelyg įtemptos ir asmeniškos, ir atkreipė dėmesį į smarkiai išaugusį grasinimų išrinktiems pareigūnams skaičių.
„Demokratijoje svarbu, kad žmonės galėtų nesutikti vieni su kitais“, – sakė jis.
„Manau, pastaruoju metu politinis diskursas pakrypo netinkama linkme“, – pridūrė premjeras.
H. Haines buvo išrinkta į parlamentą 2019 m., prieš tai dirbo slaugytoja ir akušere. Ji išgarsėjo, be kita ko, remdama aktyvesnius veiksmus klimato kaitai stabdyti.
Įvairių politinių pažiūrų atstovai reiškė palaikymą nepriklausomai parlamento narei ir linkėjo jai pasveikti.
Konservatorių opozicijos lyderis Angusas Tayloras šią dieną pavadino „šokiruojančia mūsų tautai“.
Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų senatorė Pauline Hanson sakė, kad „smurtas prieš bet kurį išrinktą atstovą, kad ir kas jis būtų ir kokioms pažiūroms atstovautų, Australijoje niekada nėra priimtinas“.
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