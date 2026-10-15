Išpuolis per išgertuves: moteris peiliu sužalojo vyrą

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 20.50 val. Pabaisko miestelyje 2004 metais gimusi moteris peiliu sužalojo 1996 metais gimusį vyrą. Pastarasis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Neblaivi (1,06 prom.) įtariamoji uždaryta į areštinę.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
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