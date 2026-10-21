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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

WSJ: Putinas įsakė stiprinti hibridines atakas prieš Europą

2026-10-21 12:04 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 12:04
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Vladimiras Putinas asmeniškai pritarė sabotažo ir diversijų kampanijų suintensyvinimui NATO šalyse. Tokiomis aplinkybėmis tikėtinos naujos hibridinės atakos, panašios į rugpjūčio 5 d. Vokietijos Leipcigo mieste įvykdytą išpuolį, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis trimis Europos pareigūnais, susipažinusiais su Leipcigo įvykių tyrimo rezultatais.

Vladimiras Putinas EPA
GALERIJA (27)

Vladimiras Putinas asmeniškai pritarė sabotažo ir diversijų kampanijų suintensyvinimui NATO šalyse. Tokiomis aplinkybėmis tikėtinos naujos hibridinės atakos, panašios į rugpjūčio 5 d. Vokietijos Leipcigo mieste įvykdytą išpuolį, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis trimis Europos pareigūnais, susipažinusiais su Leipcigo įvykių tyrimo rezultatais.

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„The Wall Street Journal“ šaltiniai Kremliaus logiką aiškina tuo, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos nepasiekia sėkmės frontuose Ukrainoje, Ukraina toliau smogia Rusijos užnugario infrastruktūrai, o Kyjivas nenori sudaryti taikos Maskvos sąlygomis. Esant tokiai situacijai, Rusijos specialiosios tarnybos ir politinė vadovybė rugpjūčio 5 d. incidentą Leipcige vertina kaip bandomąją ataką.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Leipcigas nebus paskutinė ataka

Pasak vieno iš „The Wall Street Journal“ pašnekovų, po įvykių rytinėje Vokietijoje jo kontaktinis asmuo Maskvoje neoficialiu kanalu perspėjo, kad Leipcigas nebus paskutinė ataka. Teigiama, kad tokiomis operacijomis siekiama sukelti chaosą, kuris galėtų sustiprinti politinę įtaką Europoje jėgų, pasisakančių prieš karinę pagalbą Ukrainai.

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Leipcigo įvykių tyrimas leido Vakarų specialiosioms tarnyboms atskleisti su Maskva susijusį agentų tinklą, užsiėmusį sprogmenų, bepiločių orlaivių ir ginklų kontrabanda. Įvairiuose Europos miestuose aptiktas slaptų butų ir slėptuvių tinklas.

Tyrėjai teigia, kad ataką koordinavo Rusijos karinės žvalgybos (GRU) užverbuotas buvęs Rusijos kariškis O. Levuškinas. Tvirtinama, kad jis vadovavo tinklui, kuris Serbiją naudojo kaip logistikos centrą bepiločiams orlaiviams ir sprogmenims į Vokietiją gabenti.

Serbijos prokuratūra jau pranešė apie septynių asmenų, įskaitant dvigubą Rusijos ir Serbijos pilietybę turintį asmenį, areštą. Jie įtariami dalyvavę O. Lev uškino vadovaujamos grupės veikloje.

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