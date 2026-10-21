Arvydas Avulis atvirai išklojo, ką mano apie Visvaldą Matijošaitį: žodžių į vatą nevyniojo

Anot jo, šis politikas nesivaiko populiarumo, o tiesiog dirba savo darbus ir dėl to sulaukia rinkėjų palaikymo. Nors A. Avulis pripažino turintis pastabų Kauno merui, jis pabrėžė, kad V. Matijošaitis yra aiškus lyderis, iš kurio Lietuvos politikams būtų galima pasimokyti.
Visą „Žinių radijo“ laidą su A. Avuliu galite pamatyti žemiau:
A. Avulis įvardijo, ko trūksta Lietuvos politikams
Laidoje A. Avulis kalbėjo apie Lietuvos konkurencingumą, biudžeto deficitą ir kompetencijų stoką valstybės valdymo srityje. Verslininko teigimu, Europai ir Lietuvai būtina stiprinti savo pozicijas, o tam reikia lyderių, kurie nebijotų priimti sudėtingų sprendimų.
„Ar jums ne gėda, kad D. Trumpas tyčiojasi iš Europos, o mes nuleidę galveles, laukiame kol jis užstos, apgins, gal neleis rusams užgrobti visko. Man čia gėdų gėda. [..] Nėra lyderystės, yra biurokratai“, – laidoje kalbėjo jis.
Pasak A. Avulio, biurokratai visus supainioja ir skandina, o nesugebėjimas apsiginti rodo valstybės silpnumą.
„Jeigu tu esi stiprus, prie tavęs visi nori prisiglausti, pabūti su tavimi. Europa turi būti stipri. O kokie mes esame šiandien?“, – retoriškai klausė jis.
A. Avulio teigimu, Lietuva turi būti pakankamai stipri ir konkurencinga, nes priešingu atveju neturės to, ko reikia valstybei augti ir užtikrinti savo saugumą.
Kauno merą išskyrė kaip lyderystės pavyzdį
Laidos vedėjas Aurimas Perednis taip pat atkreipė dėmesį, kad verslo atstovai, kalbėdami apie biudžetą, pasigenda ankstesnio valdžios ryžto mažinti biurokratiją, optimizuoti valstybės valdymą ir taupyti. Paklaustas, ar sutinka su šiuo vertinimu, A. Avulis atsakė teigiamai.
„Trūksta lyderystės. Ką tik kalbėjome, kad norime prieš rinkimus atrodyti gražesni, o mes nenorime parodyti, kad aš kažką pasiekiau, kažką padariau. Išdalins po 100 eurų ar 200 eurų, ir žmonės trumpą laiko tarpą bus linksmesni. Yra didelė tikimybė, kad už kažką atiduos balsus, bet čia yra trumparegiška, primityvu“, – pažymėjo jis.
Verslininko teigimu, pagrindinis valstybės tikslas turėtų būti ne trumpalaikis rinkėjų palankumas, o saugios, ekonomiškai stiprios ir konkurencingos Lietuvos kūrimas.
Kalbėdamas apie tai, kokių politikų Lietuvai reikėtų daugiau, A. Avulis pabrėžė drąsos ir ryžto svarbą. Jo teigimu, politikai ir Vyriausybės nariai turėtų nebijoti imtis darbų, o jų veikla ilgainiui būtų vertinama pagal pasiektus rezultatus.
„Toje vietoje reikia lyderystės, reikia drąsių politikų, drąsių žmonių, tiek politikoje, tiek Vyriausybėje, kurie nebijotų. Nebijotų eiti, daryti. Vėliau žmonės vertina visiškai kitaip tavo pasiekimus.
Yra Lietuvoje vienas ar kitas pavyzdys, galime pasižiūrėti – Kauno meras. Jis nelabai ieško populiarumo, daro savo darbus, nelabai žiūri kas ką apie jį kalba, bet žmonės už jį nueina ir prabalsuoja“, – sakė A. Avulis.
„Hanner“ valdybos pirmininkas patikslino, kad V. Matijošaitis nebūtinai yra geras pavyzdys visais atžvilgiais, mat pats verslininkas turi jam pastabų. Vis dėlto, jo vertinimu, Kauno meras išsiskiria aiškia lyderyste ir tuo, kad nebijo veikti.
„Jeigu mes tokių lyderių turėtume daugiau, tai Lietuva judėtų kitu tempu ir kitu greičiu“, – pridūrė jis.
Politikų darbai svarbesni už pažadus
A. Avulio teigimu, vertindami politikus gyventojai dažnai daugiau dėmesio skiria jų kalboms, o ne konkretiems rezultatams. Verslininkas priduria, kad tai turėtų keistis, nes prieš rinkimus duodami pažadai ne visada sutampa su vėlesniais sprendimais.
„Kalbos vėliau dažnai keičiasi. Matėme ir socialdemokratus. Viena kalbėjo prieš rinkimus, po rinkimų partijos lyderė nuvažiavo į Briuselį, nes ten, galbūt, didesnis atlyginimas, ramybės daugiau, geresnis darbas. Turėtų žmonės vertinti tai, ką daro. Jeigu tai bus vertinama, mes kitaip ir atrodysime“, – sakė jis.
Verslininko įsitikinimu, didesnis dėmesys politikų darbams ir pasiektiems rezultatams paskatintų atsakingesnį valstybės valdymą.
A. Avulio teigimu, Lietuvai reikia lyderių, kurie ne tik kalbėtų apie pokyčius, bet ir drąsiai juos įgyvendintų.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt