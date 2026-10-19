Avulis prakalbo apie Nacionalinio stadiono statybų kaštus: „Suvaldyti labai sudėtinga“

„Pasirašydami koncesijos sutartį, mes prisiėmėme visą riziką. Iš tikrųjų galėčiau pasakyti, kad šiuo metu suvaldyti kaštus yra labai sudėtinga“, – pirmadienį „Žinių radijui“ sakė A. Avulis.
Pasak verslininko, viena pagrindinių problemų – gerokai išaugusios statybų kainos, kurių pokytis nebuvo visiškai įvertintas indeksuojant projekto vertę.
„Retrospektyviai žiūrint, tas projektas buvo parengtas gana seniai. Kaina, kuri buvo pateikta prieš beveik 10 metų, labai pasikeitė. Jau prieš maždaug dvejus metus, kai buvo patvirtinta, kad galime perimti šį projektą, kainos buvo padidėjusios apie 40 proc. Tiek rodė ir kainų indeksas“, – aiškino jis.
„Deja, Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) patvirtino tik 20 proc. indeksaciją. O mes, pasirašydami koncesijos sutartį, prisiėmėme visą riziką, kad sugebėsime tai suvaldyti. Dabar, kai šių metų infliacija jau siekia 6 proc. ir gali būti dar didesnė, tai yra didelis iššūkis“, – pridūrė A. Avulis.
Dėl statybų sektoriaus apkrovimo medžiagas tenka gabenti iš užsienio
„Hanner“ vadovo teigimu, statybų kaštus didina ne tik degalų kainos, bet ir auganti statybos darbų paklausa, kurią iš dalies lemia didelės valstybės investicijos į gynybos infrastruktūrą.
„(Statybų kaštus didina – ELTA) ir kuro kainos, ir tai, kad Lietuva labai daug investuoja į gynybos sektorių, į šalies saugumą. Ten reikia labai daug statybinių pajėgumų, todėl gerokai mažiau jų lieka kitiems projektams, tokiems kaip gyvenamoji statyba, stadionas ar kiti statomi objektai“, – kalbėjo A. Avulis.
Anot jo, šiuo metu statybos darbų paklausa viršija rinkoje esančius pajėgumus, todėl kyla darbų ir medžiagų kainos.
„Kai lieka mažiau pajėgumų, labiau kyla kainos. Šiandien statybos darbų poreikis yra gerokai didesnis, negu rinkoje turime pajėgumų ir galimybių“, – teigė verslininkas.
Kaip vieną tokios situacijos pavyzdžių A. Avulis įvardijo būtinybę stadiono statyboms reikalingas konstrukcijas pirkti užsienyje.
„Šiandien perkame gelžbetonio gaminius – konstrukcijas, sveriančias po kelias tonas, – iš Suomijos. Tiesiog neįtikėtina, bet tai yra tiesa“, – sakė jis.
„Pavyzdžiui, stogo dengti atvažiuoja kompanija iš Lenkijos, gaminius vežame iš Suomijos. Lietuva dabar yra gana brangi šalis, ir dar gerai, kad atlyginimai auga iš paskos“, – pridūrė A. Avulis.
Stadiono statybos įpusėjo, atidarymas planuojamas kitą rudenį
Kalbėdamas apie Nacionalinio stadiono statybų eigą, „Hanner“ vadovas teigė, kad šiuo metu darbai yra maždaug įpusėję.
Pasak jo, pagrindinės stadiono konstrukcijos ir tribūnos jau sumontuotos, o dabar vyksta stogo konstrukcijos įrengimo darbai.
„Maždaug esame įpusėję. Jeigu žiūrėtume į patį stadioną, tai visas konstruktyvas, tribūnos – viskas jau surinkta. Dabar įrengiama stadiono stogo konstrukcija“, – aiškino A. Avulis.
Jo teigimu, likę darbai apima futbolo aikštės dangos įrengimą bei stadiono vidaus patalpų sutvarkymą.
„Mums lieka įrengti pačią futbolo aikštę, dangą. Tą darysime pavasarį, kai praeis žiema. Taip pat reikia įrengti patalpas, kur bus persirengimo kambariai, maitinimo įstaigos ir visa kita“, – vardijo jis.
Nepaisant iššūkių dėl augančių statybų kaštų, verslininkas tikisi, kad stadionas duris atvers 2027 metų rudenį.
„Tikiuosi, kad pakviesime jus bei visus Vilniaus ir ne tik Vilniaus gyventojus kitą rudenį, maždaug tokiu metu, į stadiono atidarymą“, – sakė A. Avulis.
ELTA primena, kad teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė pernai gegužės pabaigoje.
2022 metais EK patvirtinus 155 mln. eurų vertės projektui skirtą valstybės pagalbos schemą, iš naujo Komisijos patvirtinimą reikėjo gauti po to, kai buvo pakeista koncesijos sutartis ir indeksuota projekto kaina.
Vilniaus miesto savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) koncesijos sutartį sudarė 25 metų laikotarpiui.
Visą daugiafunkcį kompleksą sudaro 19 tūkst. vietų nacionalinis stadionas, sporto arena ir kiti objektai.