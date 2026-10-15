Vilnius ir Vyriausybė sutarė dėl nacionalinio stadiono komplekso sutarties pokyčių

Kaip ketvirtadienį pranešė savivaldybė, šiuo metu susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek Vyriausybė.
Savivaldybės teigimu, pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo Tautos namų finansavimo projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą.
„Šie objektai kyla sostinėje, bet yra reikšmingi visai šaliai ir kiekvienam gyventojui. Suvieniję jėgas įrodome, kad bendrais sprendimais ir darbais galime įgyvendinti ilgai lauktus, visai valstybei svarbius projektus“, – pranešime teigė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Pasak savivaldybės, nė vienas pakeitimas nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs.