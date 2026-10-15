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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilnius ir Vyriausybė sutarė dėl nacionalinio stadiono komplekso sutarties pokyčių

2026-10-15 10:02 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 10:02
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Sostinės savivaldybė bei Vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Vilniaus Šeškinėje koncesijos sutarties pokyčių bei Tautos namų ant Tauro kalno finansavimo. 

Nacionalinis stadionas Andrius Ufartas/ELTA

Sostinės savivaldybė bei Vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Vilniaus Šeškinėje koncesijos sutarties pokyčių bei Tautos namų ant Tauro kalno finansavimo. 

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Kaip ketvirtadienį pranešė savivaldybė, šiuo metu susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek Vyriausybė. 

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Savivaldybės teigimu, pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo Tautos namų finansavimo projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą. 

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„Šie objektai kyla sostinėje, bet yra reikšmingi visai šaliai ir kiekvienam gyventojui. Suvieniję jėgas įrodome, kad bendrais sprendimais ir darbais galime įgyvendinti ilgai lauktus, visai valstybei svarbius projektus“, – pranešime teigė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Pasak savivaldybės, nė vienas pakeitimas nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs. 

 

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