Macronas pratrūko dėl „kvailų“ komentarų apie Prancūziją: „Šie žmonės mane erzina!“

Vizito Katare metu E. Macronas griežtai pasmerkė „nepriimtinus ir kvailus užsienio lyderių komentarus“, atkreipdamas dėmesį į manipuliavimą informacija apie spalio 17 d. Prancūzijoje vykusias demonstracijas.
„Mano nuomone, vykusiuose įvykiuose nėra akivaizdaus užsienio kišimosi, tačiau esama užsienio vykdomo manipuliavimo informacija, dėl kurio daugelis žmonių, įskaitant užsienio lyderius, pateikė nepriimtinų ir absurdiškų komentarų“, – žurnalistams Dohoje pareiškė Prancūzijos prezidentas.
„Matėme dirbtinio intelekto sukurtų vaizdų, kuriuose vaizduojamos scenos, kokių Prancūzijoje niekada nebuvo“, – pridūrė E. Macronas.
Pasak prezidento, visi, kurie dabar blogai atsiliepia apie Prancūziją, yra „žmonės, kurie jos nemėgsta“.
„Šie žmonės mane erzina! Turime sunkumų, tačiau juos sprendžiame metodiškai, pagarbiai, ryžtingai ir tvirtai (...), bet nereikėtų kalbėti bet ko“, – pabrėžė E. Macronas.
Trumpas pakomentavo protestus Prancūzijoje
Prancūzijos prezidentas paskelbė, kad ketvirtadienį, spalio 22 d., susitiks su žvalgybos tarnybų atstovais, taip pat ministru pirmininku Sébastienu Lecornu ir atitinkamais ministrais. Susitikimo tikslas – gauti išsamią spalio 17 d. vykusių protestų ataskaitą.
Primename, kad anksčiau JAV prezidentas D. Trumpas didelio masto gatvių protestus Prancūzijoje susiejo su migracija ir paragino Paryžių „uždaryti sienas“.
D. Trumpas taip pat pasinaudojo Prancūziją apėmusiais protestais, kad paragintų rinkėjus per JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimus nebalsuoti už Demokratų partijos kandidatus.
„Geltonųjų liemenių“ judėjimo atstovai, kelis mėnesius rengę protesto akcijas per pirmąją E. Macrono prezidentavimo kadenciją, paragino šeštadienį, spalio 24 d., surengti antrą masinių demonstracijų bangą.
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