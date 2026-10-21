Kremlius skelbia Putino ir Witkoffo susitikimo detales: įvardijo datą, kada sutiktų vėl sėsti prie derybų stalo su Ukraina

Kaip skelbia TASS, J. Ušakovas pareiškė, kad beveik tris valandas trukęs susitikimas buvo „išsamus ir atviras“.
Kremliaus komentarai apie Putino ir Witkoffo susitikimą
Anot J. Ušakovo, S. Witkoffas informavo V. Putiną apie derybų Osle esmę ir pateikė savo komentarus.
Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Osle surengė derybas su JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiuoju pasiuntiniu S. Witkoffu. Jose taip pat dalyvavo Norvegijos ministras pirmininkas ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas.
„Putinas pasakė Witkoffui, kad Rusijos Federacija iš esmės yra pasirengusi lapkričio 10-ąją atnaujinti trišales derybas dėl pagrindinės temos“, – cituojamas J. Ušakovas.
Anot jo, V. Putinas JAV pasiuntiniui taip pat gyrėsi tariama sėkme „naikinant Ukrainos karinės pramonės kompleksą“, pokalbio metu taip pat skirta daug dėmesio susitarimo dėl dyzelino tiekimo įgyvendinimui.
„Putinas ir Witkoffas konkrečiai aptarė galimo trišalių derybų, kuriose dalyvautų Rusijos Federacijos, JAV ir Ukrainos atstovai, atnaujinimo planą“, – sako J. Ušakovas.
Anot jo, V. Putinas taip pat išreiškė S. Witkoffui susidomėjimą tolesniu bendradarbiavimu su JAV.
Zelenskis Osle nelauks iš Rusijos grįžtančio Witkoffo
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nelauks Osle, kol JAV specialusis pasiuntinys S. Witkoffas grįš iš Rusijos po derybų su V. Putinu. Tai V. Zelenskis pareiškė Lenkijos naujienų agentūrai PAP.
„Nelauksiu Witkoffo Osle. Turime judėti toliau. Turime grįžti į Ukrainą. Pažiūrėsime, kokie bus rezultatai. Jonas (Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store – ELTA) turėtų susitikti su JAV pasiuntiniu. Nuolat palaikome ryšį“, – sakė V. Zelenskis, kurį cituoja „Ukrinform“.
Anksčiau Norvegijos ministras pirmininkas pranešė, kad S. Witkoffas trečiadienį po derybų su V. Putinu grįždamas dar kartą užsuks į Oslą.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, V. Zelenskis Osle surengė dar vieną susitikimą su Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Store ir pareiškė, kad tolesnė pažanga siekiant taikos priklausys nuo to, ar Jungtinės Valstijos išgirs naujų Rusijos pasiūlymų dėl taikos, o ne karo tęsimo.
Antradienį V. Zelenskis Osle surengė derybas su JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu. Jose taip pat dalyvavo Norvegijos ministras pirmininkas J. G. Store ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas.
Trečiadienį, spalio 21 d., S. Witkoffas Sankt Peterburge susitinka su V. Putinu. Jis planavo aptarti naujus pasiūlymus dėl karo Ukrainoje užbaigimo, įskaitant galimas trišales Kyjivo, Vašingtono ir Maskvos taikos derybas, kuriose taip pat galėtų dalyvauti kitos suinteresuotosios šalys.
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