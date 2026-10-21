Lietuva pateikė pirmąjį 1,06 mlrd. eurų mokėjimo prašymą Europos Komisijai pagal SAFE priemonę

EK patvirtinus šį prašymą Lietuva kartu su birželį gautu avansu bus gavusi jau 1,86 mlrd. eurų pagal šią priemonę – 29 proc. visos šaliai skirtos 6,375 mlrd. eurų paskolos.
„SAFE suteikia galimybę reikšmingas investicijas į nacionalinį saugumą finansuoti itin palankiomis sąlygomis, kartu mažinant valstybės skolinimosi kaštus“, – pranešime sakė finansų ministras Taurimas Valys.
Iš 1,06 mlrd. eurų sumos EK išskaičiuos 15 proc. (160 mln. eurų) dėl šių metų birželį gauto avanso (956 mln. eurų), todėl pervesta suma bus kiek mažesnė – 905 mln. eurų.
Šios lėšos skiriamos už Lietuvos įsigytas kovines sistemas ir kitą įrangą, jos Lietuvą turėti pasiekti per maždaug du mėnesius.
Pasak pranešimo, mokėjimai, išskyrus avansą, atliekami pagal pasiektus rodiklius, pavyzdžiui, paskelbtas konkursas, pasirašyta sutartis, sumokėtas avansas gamintojui, gauta įranga. Prašymus ministerija rengia gavusi informaciją iš Krašto apsaugos ministerijos (KAM).
SAFE lėšas numatoma skirti sausumos pajėgų divizijai formuoti, Baltijos gynybos linijai kurti, oro gynybos pajėgumams stiprinti, amunicijai ir karinei technikai įsigyti bei kitiems kariuomenės modernizavimo projektams.
Skaičiuojama, kad SAFE instrumentas padės įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių.
Paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pat, kokiomis skolinasi pati EK. Be to, SAFE paskolai galioja 10 metų atidėjimas – tai reiškia, kad pirmiausia mokamos tik palūkanos ir po 10 metų pradedama grąžinti paskola.
SAFE yra laikinas EK paskolų gynybai stiprinti instrumentas, veiksiantis iki 2030 metų pabaigos. Bendra SAFE apimtis – 150 mlrd. eurų.
Lietuvai pagal SAFE priemonę suteikta galimybė pasiskolinti iki 6,375 mlrd. eurų prioritetiniams Lietuvos kariuomenės pajėgumams ir paramos Ukrainai projektams įgyvendinti. Lietuva paskolos susitarimą su ES pasirašė gegužę, o veiklos susitarimą su EK – birželį.