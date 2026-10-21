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TV3 naujienos > Žmonės

Pamatęs, ką viešai rašo Tautvydas Barštys, tylėti nebegali: „Dergia ne savo kieme“

2026-10-21 16:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 16:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniuose tinkluose išvydęs garsaus verslininko Tautvydo Barščio komentarus, prodiuseris Dominykas Kubilius negailėjo jam kritikos.

Tautvydas Barštys (nuotr. BNS)
GALERIJA (16)

Socialiniuose tinkluose išvydęs garsaus verslininko Tautvydo Barščio komentarus, prodiuseris Dominykas Kubilius negailėjo jam kritikos.

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Įrašu apie tai jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tautvydas Barštys

Žodžių į vatą nevyniojo

D. Kubilius savo socialiniame tinkle atkreipė dėmesį apie T. Barščio komentarus, susijusius su politika, kuriuose jis išreiškia itin prieštaringas nuomones. Garsus prodiuseris rašė:

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„Mėgsta melagiai skirstyti Lietuvą į dvi dalis – Vilniaus elitas ir likusi Lietuva. Tipo, suprask, turtingi prieš vargšus.

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Tokia sena, sumeluota ir pabodusi dainelė, kuri dar juokingesne tampa kai pamatai tą „kitos Lietuvos“ vargšų elitą – uspaskichai, blažytės, krabai su krabų lazdelėmis, Druskininkų teisti kunigaikščiai, Jozitos degalinės su turtingiausiais Nemuno aušros Seimo nariais ir visokie rokiškio sūriai su rusiškomis etiketėmis.

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Štai, pavyzdžiui, elitinis kaubojus TAUTVYDAS BARŠTYS turi hobį.

Ne tik skraidyti su sraigtasparniu, ne tik klausytis Sel dainų ar žvejoti su Palucku. Naujas dėdės hobis neršti po soc. tinklus ir dergti ne savo kieme.

Sėdi kaubojus prie židinio savo rančoje ir neršia po svetimas sienas. Bet savo kieme kaubojus nedrįsta teršti, horse resorto foto daugiausiai. Gal nenori atvirai gadintis reputacijos, tai išsilieja pas kitus, komentarų skiltyse. Be klaidų ir lietuviškom raidėm suregzti kažką protingo kaubojui sunku, belieka kartoti dešrinę maldą su kodiniais burtažodžiais: Sorošas, Landsbergis, KGB…

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Sakysite, dar vienas dėdė reiškia savo nuomonę?! Bet nuomonė būtų, kad dėdės skrybėlė graži, o visa kita eilinis, atsikartojantis melas.

Kam dėdei to reikia? Turbūt svajonė kaubojaus – Musko su Trumpu ar Remygos su Šūdmaišiu Lietuva, su Palucko maklėmis ir oranžinio Donaldo citatomis: „rusija, jei atvirai, su Ukraina elgėsi pakankamai gerai“.

Kaip rašė žmonės.lt, susiekus su T. Barščiu, šis sakė:

„<...> Kas jis išvis toks, ką jis sukūręs, ką padaręs? Man net žema apie jo kritiką kalbėti“, – minėtam portalui kalbėjo vyras.

 

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