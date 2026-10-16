Rolandas Skaisgirys atskleidė, kokią svarbią sąlygą iškėlė sūnui: „Kad nebūtų...“

R. Skaisgirys, pokalbio metu prasitaręs apie sūnų Atą, kalbėjo apie pilietiškumo svarbą ir užsiminė, kokio dalyko paprašė pažadėti sūnaus.
Rolandas Skaisgirys prabilo apie sūnų
„Aš savo sūnui sakau: tu mane čia atvedei, tai tu būk geras, pažadėk man, kad jeigu tau pasiseks krepšinyje ir tave kvies žaisti už Lietuvos rinktinę, kad nebūtų kažkokių atsisakymų. Koks skirtumas, kas tas prezidentas ir treneris?
Čia yra Lietuvos rinktinė. Prižadėk man tada važiuoti be jokių klausimų. Ir karinę tarnybą tu turėsi atlikti netgi žaisdamas NBA ar Europoje. Taip, kaip Markannenas, NBA žvaigždė suomis“, – kalbėjo R. Skaisgirys.
Pasak R. Skaisgirio, sūnus pažadėjo šiuos dalykus ir netgi dar daugiau: „Jis sako: „Gerai, tėti. Aš netgi pirmą savo atlyginimą, kai gausiu, atiduosiu pirmiems keturiems savo treneriams.“
Primename, kad spalio 14 d. „Krepšinio namuose“ Kaune įvyko neeilinė konferencija, kurios metu buvo išrinktas naujas Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ (ALK) prezidentas.
Į prezidento postą taikėsi Rolandas Skaisgirys ir Darius Gudelis. Suskaičiavus balsus naujuoju prezidentu išrinktas R. Skaisgirys.
114 balsų surinko R. Skaisgirys, kai už D. Gudelį balsavo 38. Keli balsavimo buvo sugadinti.
Naujo prezidento ALK prireikė po to, kai rugsėjo 11 d. apie savo pasitraukimą paskelbė Mindaugas Balčiūnas.