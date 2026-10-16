Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rolandas Skaisgirys atskleidė, kokią svarbią sąlygą iškėlė sūnui: „Kad nebūtų...“

2026-10-16 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 17:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys pieš kurį laiką apsilankė Dominyko Kubiliaus tinklalaidėje „Ant laužo“, kur prakalbo ir apie sūnaus auklėjimą. 

Rolandas Skaisgirys su sūnumi (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (25)

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys pieš kurį laiką apsilankė Dominyko Kubiliaus tinklalaidėje „Ant laužo“, kur prakalbo ir apie sūnaus auklėjimą. 

REKLAMA
0

R. Skaisgirys, pokalbio metu prasitaręs apie sūnų Atą, kalbėjo apie pilietiškumo svarbą ir užsiminė, kokio dalyko paprašė pažadėti sūnaus. 

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ALK prezidento rinkimai

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rolandas Skaisgirys prabilo apie sūnų

„Aš savo sūnui sakau: tu mane čia atvedei, tai tu būk geras, pažadėk man, kad jeigu tau pasiseks krepšinyje ir tave kvies žaisti už Lietuvos rinktinę, kad nebūtų kažkokių atsisakymų. Koks skirtumas, kas tas prezidentas ir treneris?

REKLAMA
REKLAMA

Čia yra Lietuvos rinktinė. Prižadėk man tada važiuoti be jokių klausimų. Ir karinę tarnybą tu turėsi atlikti netgi žaisdamas NBA ar Europoje. Taip, kaip Markannenas, NBA žvaigždė suomis“, – kalbėjo R. Skaisgirys.

REKLAMA

Pasak R. Skaisgirio, sūnus pažadėjo šiuos dalykus ir netgi dar daugiau: „Jis sako: „Gerai, tėti. Aš netgi pirmą savo atlyginimą, kai gausiu, atiduosiu pirmiems keturiems savo treneriams.“

Primename, kad spalio 14 d. „Krepšinio namuose“ Kaune įvyko neeilinė konferencija, kurios metu buvo išrinktas naujas Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ (ALK) prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Į prezidento postą taikėsi Rolandas Skaisgirys ir Darius Gudelis. Suskaičiavus balsus naujuoju prezidentu išrinktas R. Skaisgirys.

114 balsų surinko R. Skaisgirys, kai už D. Gudelį balsavo 38. Keli balsavimo buvo sugadinti.

Naujo prezidento ALK prireikė po to, kai rugsėjo 11 d. apie savo pasitraukimą paskelbė Mindaugas Balčiūnas.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų