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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Hodgesas griežtai perspėjo dėl Trumpo veiksmų: „Visi požymiai tai rodė“

2026-10-21 16:27 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-21 16:27
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Buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas, atsargos generolas leitenantas Benas Hodgesas perspėjo, kad JAV politika silpnina Ukrainos gynybą, rašo „Euronews“.

Benas Hodgesas (nuotr. Elta)
GALERIJA (27)

Buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas, atsargos generolas leitenantas Benas Hodgesas perspėjo, kad JAV politika silpnina Ukrainos gynybą, rašo „Euronews“.

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B. Hodgesas apkaltino JAV prezidentą Donaldą Trumpą sąmoningai silpninant Ukrainos gebėjimą apsiginti nuo Rusijos, teigdamas, kad administracijos veiksmai buvo „visiškai nuspėjami“.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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„Jis niekada neketino remti Ukrainos ir ketino stoti į Rusijos pusę – visi požymiai tai rodė“, – cituojamas jis.

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„Aš nepasitikiu šia administracija, kad ji sąžiningai pasakytų, ką daro su Rusija Ukrainos naudai ar prieš ją“, – leidiniui sakė jis.

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Hodgesas perspėjo dėl Trumpo administracijos veiksmų

B. Hodgesas mano, kad neseniai priimti JAV sprendimai, ribojantys Ukrainos gynybą ir jos gebėjimą reaguoti į Rusijos bombardavimus, yra skirti daryti spaudimą Kyjivui, kad Ukraina atiduotų teritoriją mainais už karo pabaigą.

„Tai buvo administracijos tikslas nuo pat pradžių, kai JAV valstybės sekretorius Rubio per pirmąsias savo kadencijos savaites pareiškė, kad Ukraina turės atiduoti dalį teritorijos, norėdama užbaigti karą, tarsi tai būtų nekilnojamojo turto sandoris Manhatane“, – komentuoja B. Hodgess.

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JAV pastaruoju metu užėmė Rusijai vis palankesnę poziciją. Pastarosiomis dienomis JAV prezidentas D. Trumpas pareikalavo, kad Ukraina nustotų pulti Rusijos dyzelio perdirbimo gamyklas.

Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad sutiktų su tuo, jei Rusija taip pat nustotų pulti Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

D. Trumpas nusprendė netaikyti Rusijai sankcijų, numatytų įstatyme, kurį Kongresas priėmė triuškinama balsų dauguma, siekdamas paremti Ukrainą. Mirusio Pietų Karolinos valstijai atstovavusio respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo vardu pavadintu įstatymu buvo siekiama apriboti finansinių išteklių, kuriais finansuojamas Rusijos karas, srautus.

Toks politikos pokytis įvyko po D. Trumpo pranešimo apie susitarimą importuoti rusišką dyzeliną, taip mėginant sumažinti aukštas degalų kainas prieš kitą mėnesį vyksiančius JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimus, nors plačiai manoma, kad ši iniciatyva pageidaujamo rezultato neduos.

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